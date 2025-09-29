ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬º£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡¦ÀÅ²¬¡£¤½¤ÎÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅçÅÄ»Ô¤ÎÁâÆ¶½¡¡¦ÎÓÆþ»û¤ÎÉû½»¿¦¡¦¸ÞÆ£À²µ®¤µ¤ó¡ÊÁª¼ê»þÂå¤ÎÀ«¤ÏÇßÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¥æ¡¼¥¹¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢23ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÁÎÎ·¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
°ì¸«·Ò¤¬¤ê¤Î¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÈÁÎÎ·¤ÎÀ¤³¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÆ£¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤½¤ÎÆó¤Ä¤ÏÃÏÂ³¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÅ²¬»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸ÞÆ£¤µ¤ó¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯¾¯¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾¯Ç¯ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¿´¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¾¿Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤â¤â¤Á¤í¤ó¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í§Ã£¤â¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¥¸¥å¥Ó¥í¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥¸¥å¥Ó¥í¥æ¡¼¥¹À¸³è¤ÏÂçÊÑ¤Ç¡¢ËèÆü±ýÉü¤Ç£´»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤«¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï10¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯¤ÎÅß¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¥æ¡¼¥¹À¸³è¤â½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤âJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤Ò¤·¤á¤¯´Ä¶¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£±Ç¯À¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀäÂÐ¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤¬½ª¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï£²¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢ÆÍÁ³ÂÓÆ±¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤½¤Î´¶³Ð¤È¾Ç¤ê¤¬¸ÞÆ£¤µ¤ó¤ò¿ª¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¿ÈÂÎ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤ÈÂ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿´ÆÆÄ¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Ç»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾É¸õ·²¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸åÎÅÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±¥õ·î´Ö¼Â²È¤ËÌá¤ëÃæ¤Ç½ù¡¹¤Ë¾É¾õ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ¤ÓÈØÅÄ¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¾É¾õ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¸ÞÆ£¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾º³Ê¤Ï³ð¤ï¤º¡¢ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î£³¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡££±·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²Æ¤Ë¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Æ¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤â£²Ç¯ÌÜ¤ËÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡££³Ç¯ÌÜ¤ËÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤È¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤±¤¬¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é£³Ç¯¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î£³Ç¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤ÈJFL¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢·ç¤«¤µ¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥±¥¬¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¸½Ìò¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µÓ¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬½³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã¦±±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÇÃæ¡¢ÀÅ²¬¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÞÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Î¤¢¤ë½÷À¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼»þÂå¤È¿¿µÕ¡×¡£¸·¤·¤¤½¤¹Ô¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈºÊ¤Î¤ª¤«¤²½¤¹Ô¤òÌµ»ö½ª¤¨¡¢ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÆ£¤µ¤ó
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢ÈØÅÄ±Ø¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤ÎºÊ¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¹â¹»¤Î»þ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤Ïº£»ä¤Î¤¤¤ëÎÓÆþ»û¤Ç¤¹¡£¸½Ìò»þÂå¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿»þ¡¢µÁÉã¤«¤é¡Ø°úÂà¤·¤¿¤é¤ª»û¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¤·¤¿¸å¡¢µÁÉã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ°ìÈÌ¿Í¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÁâÆ¶½¡¤Î¤ª»û¤Î½¤¹ÔÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¡×
£³Çñ£´Æü¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡°æ¸©¤Ë¤¢¤ëÂçËÜ»³¡¦±ÊÊ¿»û¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Î»³´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±ÊÊ¿»û¤ÎÅß¾ì¤Î´Ä¶¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸ÞÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯´®¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤¤¤¿À¤³¦¤ÈÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³±ü¤ÇÇö°Å¤¯¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢¾Ð¤¨¤º¡¢´¨¤¯¤Æ¤âÍçÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤Ï½»¤á¤Ê¤¤¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¢¤Ã¤ÆºÊ¤Î´é¤ò¸«¤¿»þ¡¢¸½Ìò»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà½÷¤òº£ÅÙ¤Ï»ä¤¬»Ù¤¨¤ëÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×Ä¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÄæÈ±¤¹¤ë¸ÞÆ£¤µ¤ó
¸å¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤¿¸ÞÆ£¤µ¤ó¡£²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤ÎÁí»ý»û¤Ç¤µ¤é¤Ë£²Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤Î½¤¹Ô¤âËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Î£±½µ´Ö¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é16»þ´ÖÊÉ¤ò¸þ¤¤¤ÆºÂÁµ¤òÁÈ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£Çö°Å¤¤¶õ´Ö¤Çº£¤¬²¿»þ¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¡¢Ãë¡¢ÈÕ¡¢£³¿©¤¬ÇÛÁ·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£µÙ¤ß¤Ê¤¯ºÁÁµ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ëÁÝ½ü¤Î»þ´Ö¤¬Í£°ì¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËèÆü¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤«¤éÄ«µ¯¤¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ä¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
£²Ç¯Á°¤«¤éÎÓÆþ»û¤ÎÉû½»¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò³è¤«¤·¡¢¤ª»û¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÍí¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î£±¤Ä¤¬£µ·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÉ÷Îëº×¤ê¡×¤À¡£
¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë£´¤Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥«¥é¡¼¤ËºÌ¿§¤µ¤ì¤¿200¸Ä¤ÎÉ÷Îë¤ò¶Æâ¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ë°µ´¬¤ÎºÅ¤·¡£ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢É÷Îë¤ÏÃçÎÉ¤¯Æ±¤¸²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤éË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Æâ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿É÷Îë¡£¼êÁ°¤Ë¥¸¥å¥Ó¥í¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¡£±ü¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤¿¤Ê¤Ó¤¯
¡Öº£¼«Ê¬¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¤È¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡ØÎÓÆþ»û¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤·¡ØÂç¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡££±Æü¸ÂÄê¤ÇÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë200¸Ä¤ÎÉ÷Îë¤Ï½»¿¦¤È°ì½ï¤Ë£²¤«·î¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é³«ºÅ¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ó¥í¤ÈÅçÅÄ»Ô¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ÎÆ£»ÞMYFC¤Î¿§¤À¤±¤òÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¦¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÁ´Éô¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¿§¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£É÷Îëº×¤ê¤Î»þ¤Ë¤Ï£´¥Á¡¼¥à¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤Îµ§Åø¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿Í¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤Èµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¸ÞÆ£¤µ¤ó
¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤è¤ê¤â¼èºà¤Ïº£¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÁÎÎ·¡£¶á½ê¤Î¤ª»û¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¸µ¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°ì½ï¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª»û¤ËÍè¤ë¾®³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶Æâ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¤¬¤·¤Æ¤¤¿Îý½¬¤äÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¼¤ÒÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®¸ù¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿Àè¤Ëº£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°Û¿§¤Î·ÐÎò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Ê©¶µ¤ÎÀ¤³¦¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁÎÎ·¤ÎÀ¤³¦¤È¤ÏÌµ±ï¤ÊÀ¤³¦¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê©¶µ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀâË¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤é30Âå¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê©¶µ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥Ú¡¼¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿ÁÎÎ·¤¬È¯¤»¤é¤ì¤ë¤ª¸ÀÍÕ¤Ê¤éÆñ¤·¤¯¤Æ¤âÊ¹¤³¤¦¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¯¤é¤¤¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿¼¤ß¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤ªÃÉ²È¤µ¤ó¤é¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¡¢Áµ¤ÎÀ¤³¦¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤É¤Á¤é¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÁÎÎ·¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÏÀâË¡¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£Â¯À¤¤È¤ÏÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÐíâ×¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎºÃÀÞ·Ð¸³¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ®½Å¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤¿¤È¤¨Ä¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï³è¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¸ÞÆ£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
text by Taro Nashida¡ÊParasapo Lab¡Ë
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¸ÞÆ£À²µ®