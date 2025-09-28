テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が28日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。久しぶりの地上波出演で反響を呼んでいる。

MCの俳優・満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに、茨城県・坂東市をドライブ。絶品ラーメンやクレープを楽しんだり、憧れだというコイン精米にも挑戦。ボウリングを楽しむ姿も。

この放送に、X（旧ツイッター）では「ピエール瀧」「メシドラ」がトレンド入りする大反響。

「ピエールさん地上波出てる おかえりなさい」「地上波普通に出てる」「復帰していたのですね」「え、ピエールたきさん！？ オラフやってくれ」「ピエールが地上波でてるー！！！」「完全に俳優という衝撃」「謹慎明けたんか？」「精米ではしゃぐピエール瀧ら 可愛すぎる」「テレビ戻ってきたんだ」などのコメントが続々と投稿されている。

ピエールは19年6月にコカインを摂取したとして麻薬取締法違反罪で懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。20年2月には俳優業に復帰していた。