市原吏音がPKを決めて先制に成功すると、石井久継のミドルで追加点を奪った

U-20日本代表は現地時間9月27日、FIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025の初戦で、エジプト代表に2-0で勝利した。

前半29分にキャプテンのDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）がPKを決めて先制に成功すると、後半3分にはMF石井久継（湘南ベルマーレ）のミドルで追加点。完封勝利で白星発進となった。

試合序盤は日本が主導権を奪うが、次第にエジプトに押し込まれる展開となる。すると前半26分、石井の縦パスを受けた齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）がペナルティーエリア内で倒されて、PKを獲得。これを市原が相手GKの逆をついてゴール左下にしっかり決め、1点リードで前半を折り返すことに成功した。

後半3分には、市原のロングフィードを受けた齋藤がスライディングでパスを送ると、これを受けた石井がペナルティアーク付近から右足で豪快なミドルシュート。ゴール右下に突き刺さり、貴重な追加点を挙げた。その後はエジプトに決定機を作らせず、シュート数は17-6。完勝で最高のスタートを切った。

エジプト、チリ、ニュージーランドと同組のグループAに入った日本。6つのグループの上位2か国と、3位でも成績上位の4チームが決勝トーナメントに進出する。初戦の勝利でグループリーグ突破に一歩前進した日本は、次戦で開催国のチリと激突する。完全アウェーでどのような試合を見せてくれるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）