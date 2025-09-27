県内各地のグルメが集まり、人気タレントがステージを盛り上げるOBS感謝祭が27日からJR大分駅前ではじまりました。

JR大分駅前で3回目の開催となるOBS感謝祭「ファンタスピーク」。会場には県内各地のグルメなどおよそ30のブースが並び、多くの家族連れなどで午前中から賑わいました。初日の27日は、テレビでおなじみの6組のゲストがステージに登場。このうち人気お笑いコンビのちょんまげラーメンは自信のネタを披露しました。また、SNS総フォロワーおよそ700万人と若い世代からの支持を集めるMumeixxxさんのライブも行われ、会場は盛り上がりをみせました。

一方、会場の一角にはOBSテレビで放送している「ラヴィット！」のスタジオセットを再現した公式フォトスポットもお目見えし、来場者がお気に入りの1枚を撮影していました。

（来場者）「お祭り楽しいです」「芸能人をたくさん見られるのが楽しみです」「ちょんまげラーメンに改名して初めて見るので楽しみです」

このほかステージでは、県産水産物の消費拡大につなげようと県が制定した「おおいた魚マーク」のお披露目が行われたほか、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクトの一環として、会場でゴミ拾いを呼びかけるブースも展開されました。OBS感謝祭は28日も午前10時からJR大分駅前で行われ、ミュージックライブやお笑いステージなどが開催されます。

