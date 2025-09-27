この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が熱弁「人を責めるな、仕組みを責める」 トヨタ式片付けで家庭も職場も大変身

YouTube動画「知ってるようで知らない！？？『●●●の片づけ』最大のポイントはここ！」にて、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、職場でも家庭でも活用できる『トヨタの片付け』について自身の見解を語った。最初に「職場だと片付けられるのに自宅だと難しい」といった悩みが多いことを紹介し、「これズバリ仕組みの違いです」と断言、一歩踏み込んだ持論を展開した。



みゆき氏は「トヨタの片付け」の代表的手法である5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）が、世界中の企業に広がりをみせている背景や、自身の経験を述べつつ、「この考え方は、家庭にこそ応用できる」と強調。「うまくいかないのは、仕組みがないから。家でも“仕組み作りの大切さ”がポイント」と語り、トヨタ流片付けを日常に落とし込む方法へと話を進めた。



また、みゆき氏は「無駄という宝を探せ」「片付けは雑務ではなく仕事そのもの」「判断基準を持つことが不可欠」などトヨタ的な整理哲学を丁寧に解説。その中でも「人を責めるな、仕組みを責める」というトヨタの価値観を強調し、「失敗を個人の責任にせず、誰でもできる仕組みを整えるべき」と主張した。例えば、「補充ルールや捨てる基準を具体的に設定すれば、責任転嫁や隠蔽が起こらない」といった現場でのリアルな事例も交えた。「オーナー自身がルールを守らない職場では、改革は進まない」と現状への鋭い指摘も披露している。



最後にみゆき氏は、「片付けが苦手な人こそ、収納ノウハウより“必要性や仕組み”を重視して」とアドバイス。「仕事でも家でも役立つトヨタの片付け、私なりの重要ポイントをお伝えしました。ぜひ実践してみてください」と締めくくった。