この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が紹介！息づかいがカギという視点『【1日3分】薬に頼らずに、手をもむだけでみるみる血圧が下げる方法 自力で下げるズボラな人でも』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【1日3分】薬に頼らずに、手をもむだけでみるみる血圧が下げる方法 自力で下げるズボラな人でも」にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、短時間で取り入れやすい手もみセラピーの実践ポイントを整理して伝えている。薬に頼らず、手のひらを用いたセルフケアの手順を丁寧に示し、数分で試せる流れにまとめられているのが特徴だ。



冒頭で音琶氏は、押す前後で血圧を測定して変化を確認する方法を提案。体験として「直後に変化を感じる人もいる」という声に触れつつ、息を止めない呼吸の合わせ方を最重要ポイントに据える。押すときは吐き、離すときに吸う。リラックスを保つことが狙いで、自律神経の乱れを落ち着かせやすい姿勢づくりを促している。



実演は3つの反射区で構成される。まずは「間脳の反射区」。両手の親指の指紋中央付近、横から見た膨らみの頂点を、人差し指を曲げた先端で7秒静止して押す。位置が取りにくい場合は円を描くように少しずつずらし、左右ともに行う。次に「背骨下部の反射区」。親指の付け根を3等分した最下部を、親指の角で骨の下に軽く入れるように押す。最後は「腎臓の反射区」。手のひら中央付近を指の腹で垂直に押し、範囲を少しずつずらして広くカバーする。



回数の目安は、各反射区につき7秒×3～5回。これを1日に3～5セット。強すぎる刺激は避け、押した後は水分補給で流れを整える。ズボラでも続けやすいのは、1回が短く、道具を要さない点にある。さらに詳しい押し方のコツや圧のかけ方は、動画中のテンポの良いカウントに合わせて確認できる。



息づかいと力加減で感覚は大きく変わる。いわゆる「痛気持ちいい」程度を目安に、肩の力を抜きながら行うと取り入れやすい。2週間ほど習慣化して観察すると、自分なりのリズムがつかみやすい。本編は、日常のセルフケアで血圧の安定を目指したい人にとっても、有用な指針となるはずだ。