完売前に急げーーーッ！！【マクドナルド】大人も欲しい！「ハッピーセット」が超カワイイ♡

毎回注目を集める【マクドナルド】のハッピーセットに、今回はマイメロディとクロミが登場！ 見た目の可愛さはもちろん、ちょっとした実用性も兼ね備えていて、子どもだけでなく大人にも人気が出そうです。売切れ前に、ぜひチェックしておきましょう！

ケースだけでも満足度高め！「マイメロディのヘアコーム & ケース」

にっこり笑顔のマイメロディがあしらわれた、愛らしいピンクのケースがなんともキュート！ ミニサイズながら存在感たっぷりです。コンパクトなので、ポーチに入れてもかさばらないのも嬉しいポイント◎@ftn_picsレポーターHaruさんの言われている通り「持ち歩き用や、子ども用」に良さそうです。

裏側に秘密あり！ マイメロ & クロミのコームにきゅん

ケースの裏側から取り出せるのは、小ぶりながらしっかりとした作りのコーム。マイメロディとクロミのデザインがあしらわれていて、見た目の可愛さに思わずテンションが上がります。どこから見てもキュートなこのデザインは、推しキャラ好きなら見逃せないはずです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里