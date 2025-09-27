エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、｢シーモアコミックス 1周年記念キャンペーン」第2弾を実施する。開催期間は9月27日から10月3日23時59分まで。

本キャンペーンは、｢コミックシーモア｣のオリジナル作品を創出する｢シーモアコミックス｣が、「ソルマーレ編集部」から名称を変更して1周年を迎えたことを記念する企画。

第2弾では、実写ドラマ化もした「整形シンデレラ」、「ももいろ あんずいろ さくらいろ」や「第七圏（フルカラー）」、「DKとヤクザ」、「無口な年下カレシの本音はすごくエッチ～そんなオスの顔で私を見てたの？」の5作品が本日より24時間限定で全巻無料公開されるほか、翌日より6日間大量無料で読めるキャンペーンが開催される。

「シーモアコミックス1周年キャンペーン」第2弾

開催期間：9月27日～10月3日23時59分

【整形 シンデレラ 【ももいろ あんずいろ さくらいろ】

【第七圏（フルカラー）】

【DKとヤクザ】

【無口な年下カレシの本音はすごくエッチ～そんなオスの顔で私を見てたの？】

