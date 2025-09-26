¥¹¥Þ¥Û¾è¤Ã¼è¤ê¥ê¥¹¥¯Áý¡©12·î»Ü¹Ô¡È¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡É¤Î¸÷¤È°Ç
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»¨³Ø²¦»Ò¥ß¥Ä¥ë - ÌòÎ©¤Ä»¨³Ø¡×¤Ç¡¢¥ß¥Ä¥ë»á¤¬¡¢º£Ç¯12·î18Æü¤ËÁ´ÌÌ»Ü¹Ô¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¥¢¥×¥ê¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯´í¸±¡×¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡¡×¤È¤Ï¡¢Apple¤Î¡ÖApp Store¡×¤äGoogle¤Î¡ÖGoogle Play¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µðÂç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥ê»Ô¾ì¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¶¥Áè¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤À¡£¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¤³¤ÎË¡Î§¤Î¼ñ»Ý¤ò¡ÖÆÈÀê¾õÂÖ¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¿·¤·¤¤Ë¡°Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸ø¼°¥¹¥È¥¢°Ê³°¤«¤é¤â¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤ä²Ý¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ß¥Ä¥ë»á¤¬¶¯¤¯·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇApple¤äGoogle¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿¸·½Å¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤º¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¡¢¤³¤ì¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÈôÌöÅª¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡×¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥¢¥×¥ê¤¬µÞÁý¤¹¤ë´í¸±À¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥¢¥×¥ê¤¬ËÍ¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÁý¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¯¥ì¥«¾ðÊó¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¾ðÊó¤¬È´¤¼è¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢EU¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Æ±ÍÍ¤ÎË¡Î§¡ÊDMA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Apple¤¬ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤ÆiPhone¤Î°ìÉô¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤òÇÑ»ß¤·¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖËÍ¤é¤¬º£»È¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡ÖÂç¼ê¥¢¥×¥ê¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤«¤é¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂÐºö¤ò¿ä¾©¡£°Â°×¤ËÄó¶¡¸µÉÔÌÀ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¡Ö°ÂÊªÇã¤¤¤ÎÁ¬¼º¤¤¡×¤òÈò¤±¡¢¸ý¥³¥ß¤äÀ½Â¤¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
