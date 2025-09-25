「やったけどダメでした」を“超好印象”に言い換え→後輩に8万いいね「印象違う」「使っていきたい」【ママリ】

やったけどダメでした、事実に【感謝】も添えて

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あおーいお茶(@aoi081007)さんの投稿したエピソードです。学校でも仕事でも「今の言い方、印象よかったな、悪かったな」と感じた経験はありませんか？あおーいお茶さんはある日、アドバイスを求めてきた後輩の発言にハッとしたそうです。今までの自分が恥ずかしい、と省みるきっかけとなった発言とは？

学校でも仕事でも「今の言い方、印象よかったな、悪かったな」と感じた経験はありませんか？言い回しによっては、伝えていることは同じでも印象が違う、ということがありますよね。





投稿者・あおーいお茶(@aoi081007)さんはある日、アドバイスを求めてきた後輩の発言にハッとしたそうです。今までの自分が恥ずかしい、と省みるきっかけとなった発言とは？言い方ひとつで変わる印象に、さまざまな声が寄せられました。

アドバイスを求めてきた後輩が「それ、やったけど意味なかったです」じゃなくて『教えてくれたやり方、僕も試してみたけどダメでした。でも方向性はあってて良かったです』と返されて、ハッとした。これが大人の『品性』ってやつなのか。平気で「そんなことはもうやった」と言ってた自分が恥ずかしい。

アドバイスを参考にやってみたけれどダメだった、で終わりにするのではなく、感謝が伝わる言葉も添えることで、以降のコミュニケーションも円滑に進められそうです。前向きな言葉で締めくくることで「では次はこうしたらどうだろうか」と繋げやすくなるのではないでしょうか。



この投稿には「同じ“ダメだった”でも言い方ひとつで相手への敬意や学びがにじみ出る」「ただ否定するんじゃなくて、感謝を添える。ダメだったこと(事実)はちゃんと報告するが、アドバイスには感謝を伝える事も大切」といったコメントが寄せられていました。



状況や関係性によっては結果だけを知りたい場合もある、といった声も寄せられ一概には言えないよう。とはいえ、言い回しによって変わる印象について考えさせられた投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）