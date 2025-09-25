この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が語る「自分の文脈を選ばないと変な最適化される」人生論

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『人は器に合わせる水である』で、脳科学者の茂木健一郎氏が人間の最適化について熱く語った。茂木氏は「人間というものを観察しているとですね、それぞれ最適化されているんですよ」と切り出し、頑張っている人とサボっている人の違いではなく、どのような文脈の中でその人が最適化されているかがポイントだと持論を展開した。



茂木氏は「逆に言うと、その文脈をちゃんと選ばないと変な最適化されちゃうというか、自分が本来最適化したい方向とは違うところに行っちゃう」と注意を促し、友人関係や学校選び、職場環境がその人を大きく形作ると語った。「水が器に合わせて形を変えるように、いろんな形に変えられる」と、人は環境によって自在に変化できることの凄さも強調している。



また、「学校の周りの方に影響を受ける。良い影響も悪い影響もあるっていうことだと思うんですよね」と、選択する環境の重要性についても言及。茂木氏は「自分が今どういう文脈で最適化されようとしてるのかなってことをよく考えた上で、もしそれが好きなんだったらね、ちょっと突き詰めればいいと思うんですけど、ちょっとなぁと思う方は、違う器に移る、違う文脈に移るってことも考えた方がいいのかな」と語り、メタ認知の大切さも強調した。



動画の締めくくりとして茂木氏は、どんな環境でも無意識に影響を受けて最適化されてしまうという「人間のしなやかさ」と、その中で主体的に自分の「器」を選ぶ意識の大切さを改めて伝えている。