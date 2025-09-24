ハイセンスジャパンから、116インチの大画面テレビ「116U9R」が2025年9月24日より発売開始！

Mini-LED技術とAI PRO機能を搭載した最新モデルです。

ハイセンス「116U9R」

商品名116U9R発売日2025年9月24日（火）画面サイズ116インチ解像度4K主要技術Mini-LED、AI PRO、HI-VIEW AI PRO音響Dolby ATMOS対応、5.1.2/5.2.2chスピーカーゲーム機能144Hz対応、VRR、ALLMOSVIDAA OS12

「116U9R」は、家庭用テレビとしては驚異的な116インチの大画面を実現。

Mini-LED技術により高精細な画質を提供し、50万個以上のMini-LEDとSTW90×2の組み合わせで圧倒的な映像表現を可能にしています。

AI PRO機能搭載で、視聴コンテンツに応じた最適な画質調整を自動で行う点も魅力です。

Mini-LED×AI PRO技術による高画質

Mini-LED×AI PRO技術を搭載しているのが最大の特徴！

2020年比で約150倍の輝度向上を実現し、従来モデルと比較して格段に明るく鮮明な映像を表示。

AI機能により視聴環境や映像コンテンツを自動判別し、常に最適な画質で楽しめる仕様となっています。

ゲーミング性能とオーディオ機能

144Hz対応でゲーミング用途にも最適な性能を発揮。

4K/144Hz表示に対応し、0.83msの低遅延でプロレベルのゲーム体験が可能。

VRRやALLM機能により、滑らかで快適なゲームプレイを実現します。

音響面では、Dolby ATMOS対応の5.2.2chスピーカーシステムを搭載し、110Wの高出力で迫力のサウンドを提供。

スマート機能と接続性

VIDAA OS12を搭載し、Prime VideoやDisney+など主要な動画配信サービスに対応。

Apple AirPlay2やAnyview Cast機能により、スマートフォンやタブレットからの画面ミラーリングも簡単。

Bluetooth対応でワイヤレスヘッドフォンとの接続も可能で、深夜の視聴にも配慮した設計です。

116インチという圧倒的な大画面とMini-LED技術の組み合わせで、家庭にシアター級の映像体験をもたらす「116U9R」。

AI機能による自動画質調整とゲーミング性能の両立で、あらゆる用途に対応する万能性も魅力。

家庭用大画面テレビの新たな基準を提示する注目モデルです。

ハイセンスの116インチの大画面テレビ「116U9R」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 国内最大116インチの大画面テレビ！ハイセンス「116U9R」 appeared first on Dtimes.