ゲーム情報系YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が公開した動画で、YouTuberのナカイド氏が、スクウェア・エニックスの新作スマートフォンゲーム『ドラゴンクエスト スマッシュグロウ』について辛口の評価を下した。



動画は、ナカイド氏が以前noteで「スクエニはもっとパクっていい」と題し、『Vampire Survivors』（通称：ヴァンサバ）のような流行りのゲームをドラクえで作るべきだと提言した直後に、まさにその通りの新作が発表されたという驚きから始まった。



発表された『ドラゴンクエスト スマッシュグロウ』は、大量の敵をなぎ倒す「ヴァンサバライク」と呼ばれるジャンルのローグライトRPG。しかしナカイド氏は、その内容と発表タイミングに厳しい視線を向ける。「2026年にヴァンサバライクを出すというのは今頃？っていう気はしますよね」と述べ、「パくるのはいいし、もっとパくるべきなんだけど遅すぎ」と、ブームのピークから数年遅れてのリリースになる点を最大の懸念点として挙げた。



さらに、ゲームのクオリティについても「正直ゲームのクオリティを見ても、そんなに予算がかかるような見た目じゃないですよね」「いかにも金かかってなさそうですよね」と低予算感を指摘した。過去のドラクエソシャゲと比較し、「ゲームの作り方、演出、クオリティ、プロモーション、すべてが5年前というか、なんか古臭いよな」と断じ、ヒットへの期待よりも不安が大きいとの見解を示した。



また、元ドラクエプロデューサーが「パクリ」発言を謝罪した直後の発表であることにも触れ、「パクリだと思っていたのは誤解だったんですよ」「皆さん表現には気をつけてください」と皮肉を交えながら、現在のゲーム市場とスクエニの戦略とのズレを浮き彫りにした。

