¡¡¡Ö¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¡£¤±¤É¡¢Ç³¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊSNSÀ¤Âå¤¬Ã¯¤·¤âÊú¤¯´¶¾ð¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢±ê¾å¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±ê¾åÅ¸¡×¤¬¡¢10·î11Æü¤è¤êÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ËÜÅ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡Ö±ê¾å¡×¡£
¡¡Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡Ö¿²¤½¤Ù¤ë¡×¡Ö¾è¤ê¹þ¤à¡×¡Ö¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Î¥Ò¥ä¥Ã¤È´¶¤ò¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤½¤¦¡£ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶²¤í¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆüÂ¼Åô¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ê¾å¤Ï¡¢º£¤äÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤äÅê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂç¤¤ÊÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤â¤·¤â¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ê¥ß¥«¥ï¥Ï¥ë¥Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡Ù¤ÎSNS»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤Ò¤È¤³¤È¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë¡¢¥ª¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤è¡ª¡ª¡ª¡Ù¡×¤È¡¢¤ä¤±¤ËÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±ê¾åÅ¸¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï10·î11Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡ÖMixalive TOKYO¡×¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æþ¾ìÎÁ¤ÏÁ°Çä2900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÅöÆü3400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥»¥Ã¥ÈÉÕÆþ¾ì·ô¡×¤â¡¢9·î23Æü¤è¤ê¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
炎上に巻き込まれるかもしれない不安を、リアルに体験できるこのイベント。SNS時代を生と感じくための「防火訓練」として、足を運んでみるのもアリかもしれません。