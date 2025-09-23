柏vs広島 スタメン発表
[9.23 J1第31節](三協F柏)
※19:00開始
主審:MohamedMohammed Ahmed E. E.
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 3 ジエゴ
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 39 中川敦瑛
MF 42 原田亘
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 2 三丸拡
DF 16 片山瑛一
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 15 小見洋太
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 33 塩谷司
FW 17 木下康介
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 13 新井直人
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 18 菅大輝
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
