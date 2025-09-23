[9.23 J1第31節](三協F柏)

※19:00開始

主審:MohamedMohammed Ahmed E. E.

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 88 馬場晴也

MF 3 ジエゴ

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 39 中川敦瑛

MF 42 原田亘

FW 9 細谷真大

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 29 永井堅梧

DF 2 三丸拡

DF 16 片山瑛一

MF 14 小屋松知哉

MF 19 仲間隼斗

MF 28 戸嶋祥郎

MF 40 原川力

FW 15 小見洋太

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 37 キム・ジュソン

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 14 田中聡

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 33 塩谷司

FW 17 木下康介

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 13 新井直人

MF 10 マルコス・ジュニオール

MF 18 菅大輝

MF 30 トルガイ・アルスラン

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ