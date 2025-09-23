俳優のトム・ホランド（29）が、イギリスで映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の撮影中に事故に遭い、「軽度の脳しんとう」を負ったことが明らかになった。「デイリー・メール」紙によると、19日、ロンドン北西部ワトフォードのリーブスデン・スタジオでの出来事だったという。



【写真】ワイヤーで吊され自らアクションにも挑戦 体を張っていたトム・ホランド

イースト・オブ・イングランド救急サービス（EAS）の広報担当者は、「ザ・サン」紙に対し、ホランドは19日の午前中に救急車で病院へ搬送されたと語っている。同紙はまた「スタントダブルと思われる女性」も同様に病院へ搬送されたと報じている。



「デイリー・メール」紙は、21日にロンドン・メイフェアで開催されたチャリティディナーに出席したトムの父ドミニクさんが、トムが「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の撮影を「しばらく」休止すると語ったと伝えている。



「ハリウッド・リポーター」によれば、主演のトムは「数日間」撮影を休む見込みであり、マーベル・スタジオと共同製作を行うソニーの幹部らは、1億5000万ポンド（約300億円）の製作費をかけた本作について、「月曜日に会議を開き、今後の製作スケジュールを協議する」予定だという。



「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」は、2026年7月31日に公開予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）