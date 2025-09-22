お米がツヤピカ！きのこたっぷり「オリーブオイル炊き込みご飯」が絶品

秋といえば炊き込みご飯

食欲の秋が到来！スーパーなどにも少しずつ秋食材が並ぶようになりました。秋の味覚を使った料理はたくさんありますが、これからは新米の季節でもありますし、まずは「炊き込みご飯」から挑戦してみてはいかがでしょうか？

新米の季節にもぴったり

今回紹介するのは、一風変わった炊き込みご飯。秋食材の代名詞「きのこ」をふんだんに使うだけでなく、味のポイントに「オリーブオイル」を使います。オリーブオイルの香りがしっかり一粒一粒に染み込み、香りは抜群！ クセになっちゃうおいしさです。

食べ過ぎ注意なおいしさ！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも「オリーブオイルのご飯初めてでおいしい！匂いもツヤも良いです」「オリーブオイルときのこの香り良く食べ過ぎちゃいます」と大好評。お弁当ごはんや夜食のおにぎりにしている人もいましたよ。





炊飯器で作る場合は、お米・具材・オリーブオイルをすべて炊飯器に入れ、あとはスイッチを入れるだけ！ きのこと塩昆布の相性も抜群ですよ。





旬の食材を食べることは、体の健康にもつながります。おいしいご飯を食べて、心も体もハッピーに！ しっかり食べて、これからくる寒い季節に備えましょう。