この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で9月22日週の天気を詳しく解説したのは、気象予報士の松浦祐真氏だ。同チャンネルの週間解説動画『【週間解説】週前半は西日本、後半は北日本で大雨 暴風の恐れも』で、松浦氏は今週の天気について「場所によっては大雨となりそう」と警戒を呼びかけた。



動画の冒頭で松浦氏は、週の前半は西日本の太平洋側、後半は北日本で大雨となり、特に北日本では風も強まり“大荒れの天気”となる恐れがあると解説。「高気圧の中心が北に偏っているため、西日本は湿った空気が入り込みやすくなり、雨が続きやすい」と今週の特徴を説明した。



また、台風18号・19号の動向も週の天気に影響を与えるが、「台風19号の進路はまだ不確実」と前置きしたうえで、「もし西寄りに進んだ場合、週後半の天気が大きく変わる可能性がある」と慎重な予測も披露した。それに関連し、「基本的には高気圧に覆われやすいが、北高型の配置によって局地的に大雨の恐れがある」と独自の視点で警鐘を鳴らした。



具体的な予報としては、「23日の火曜日は九州太平洋側と四国西部、24日の水曜日は九州南部と大分など、25日の木曜日は北海道日本海側を中心に警報級の大雨や暴風が予報されている」と説明。さらに「前回の大雨と同じような降り方になる恐れがあるが、微妙に場所がずれるため警戒してほしい」と注意を促した。



加えて、気温についても言及。「西日本から東日本は30度を超える場所が多く、特に名古屋では26日金曜日に猛暑日となる可能性」も指摘しつつ、「朝晩は最低気温が20度を下回る地点も出てくる」と日較差にも触れた。



動画の締めくくりで松浦氏は、「台風19号の進路次第で予報が大きく変わる点も念頭に置いていただきたい」と呼びかけつつ、「チャンネル登録&通知オンで次回の週刊解説もお見逃しなく！マニアックな情報を受け取りたい方はメンバーシップ加入もおすすめです」とメッセージを送った。