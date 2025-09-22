¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¡ª¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¡È¤¢¤Ã¤¿¤«ÂÎ¸³¡É¤ò¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤¬Â£¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡§¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Û¤«
ÆâÍÆ¡§¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡Ë¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¡¦¥Ï¥ó¥È2025¡¿¥ê¥º¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¿¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¿¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¡¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à¡Ë¡¿¥Ñ¡¼¥¯Æþ¾ìÎÁ¶â¤ÏÊÌÅÓÍ×
ÆüËÜ°ì¤Î¥¥Ã¥º¥ê¥¾¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ë¤Æ¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¤ÎÆæ²ò¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¡¢2024Ç¯¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿»²²Ã·¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Æü¤¬ÄÀ¤à¤È·Ê¿§¤¬°ìµ¤¤Ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¸÷¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ëËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥¥Ã¥º¡¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
²ñ¾ì¡Ê¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡Ë¡§¥Ê¥¤¥È¡¦¥¥ó¥°¥À¥à¥¨¥ê¥¢
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡£
2025Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¤Ò¤«¤ê¤Î¤ª¤È¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È¤¿¤Î¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤ÎËâË¡¤Ç¸÷¤ËÊÑ²½¡£
¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸÷¤È²»¤Î±éÁÕ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¸÷¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É
´ü´Ö¡§
Á°È¾ 2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¸åÈ¾ 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¡¢¸åÈ¾¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀÚ¤êÂØ¤¨Í½Äê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¿Á°È¾7¼ï¡¢¸åÈ¾7¼ï¡Ê¶¦ÄÌ1¼ï¡Ë¤ÎÁ´13¼ïÎà¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¡¢¨1¿Í1Æü1²ó¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡×
²¿¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¡ÈÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÂÄê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´13¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¢¨¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡ù
¢¨¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ï¡§¼«¿È¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¡¢¥ì¥´¥ì¥Ê¡Ê½¾¶È°÷¡Ë¤¬¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¡¦¥Ï¥ó¥È2025
²ñ¾ì¡§¥Ñ¡¼¥¯Æâ³Æ½ê¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡¡¢¨Ææ²ò¤¥·¡¼¥È¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛ
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÆæ²ò¤¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
2025Ç¯¤Ï¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Î¥¨¥ë¥Õ¡×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç4¤Ä¤ÎÆæ²ò¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶ËþºÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÃµº÷¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤¹¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤±¤ÎÆæ²ò¤¤Ç¤¹¡ù
¥ê¥º¥ß¥«¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¥·¥ç¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê2024Ç¯»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢
³«ºÅ²ó¿ô¡§ÅöÆü¤Î¥·¥ç¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¡¢Ãæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±é½ÐÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¥¨¥ë¥Õ¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¡¦¥²¥¹¥È»²²Ã·¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¤ò2025Ç¯¤â³«ºÅ¡£
²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¡¢³Ú´ï¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î·Ê¿§
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Ãë´Ö¤Î·Ê¿§¤«¤é¤Ï°ìÅ¾
Ìë¤Ë¤ÏÌó61Ëü¸Ä¤Î¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¹â¤µ10m¡¦Éý4m¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ä
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎµðÂç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¤Þ¤¿¡¢1,000Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¾½ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¡×¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä
´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£
»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü¤í¤¦·Ê¿§¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡õ¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½ÃÏ¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅÐ¾ì¡£
À¤³¦¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
À¤³¦¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥¿¥ó¥É ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ver.
²Á³Ê¡§³Æ900±ß(ÀÇ¹þ)¡¢3¥á¥Ë¥å¡¼¥»¥Ã¥È¹ØÆþ 2,500±ß(ÀÇ¹þ)
¥á¥Ë¥å¡¼¡§·ÜÅ·¥«¥ì¡¼¤¤·¤á¤ó¡ÊÆüËÜ¡Ë¥«¥ê¡¼¥Ö¥ë¥¹¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¢¨¥×¥ê¥Þ¥Ï¥à¤Î¹á·°¤¢¤é¤Ó¤¥Ý¡¼¥¯¥í¥ó¥°¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¥¨¥¤¥Ö¥ë¥¹¥¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ëñ»Ò¥É¥Ã¥°¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¥Ï¥Ë¡¼¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¥ë¥«¥¤¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥¢¥é¥Ö⾸⻑¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¡Ë¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡õ¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¢¨¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡È¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡É¡¿2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡È¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡É¡Ë
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤¬¤¢¤ë9¥«¹ñ¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¢¥é¥Ö⾸⻑¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥É¥Ð¥¤¡Ë¡¦´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡Ë¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¸¤á¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬¡¢2025Ç¯¤â½¸·ë¡£
ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¤¬¡¢º£Ç¯¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¡Ê2,500±ß¡Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×
¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ªÉ¡¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î³Ñ¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶ËþºÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥à¡¼¥¹¡×
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
¡ÖÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥à¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¸ýÍÏ¤±¤è¤¤¥à¡¼¥¹¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥½¡¼¥¹¤¬ÁêÀÈ´·²¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÖÂçÊ¡¥¢¥¤¥¹¤Î¤¼¤ó¤¶¤¤»ÅÎ©¤Æ¡×
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ºÌ¡Ê¤¤¤í¤É¤ê¡ËÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó
²¹¤«¤¤¤¼¤ó¤¶¤¤¤È¡¢¤â¤Ã¤Á¤êÂçÊ¡¥¢¥¤¥¹¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤â¥¢¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤«¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤Ã¤¿¤«¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó ¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥¹¥¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡ù
¡Ê¥³¥¹¥¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¤¢¤Ã¤¿¤«¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥¹¥¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Çò¤ÈÀÖ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ìÇÕ¡£
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¥¤¥Á¥´¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡Ê¥³¥¹¥¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¦¥Ð¡¼¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥Ã¥º¥³¡¼¥¹/¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥¹
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¡Á21»þ
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥Ã¥º¥³¡¼¥¹¡Ê3¡Á12ºÐÂÐ¾Ý¡Ë3,000±ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¡¼¥¹ 10,000±ß
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤òºÌ¤ë¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Û¥Æ¥ë2³¬¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡¦¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤âÍÑ¤ÈÂç¿ÍÍÑ¡¢2¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥Ã¥º¥³¡¼¥¹¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ù
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í 6,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¿¤³¤É¤â 3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥Û¥Æ¥ë2³¬¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Õ¥ë¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤òÄó¶¡¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¡¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Â¾
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï´ü´ÖÃæ¤ËÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨1²ñ·×¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¥ì¥·¡¼¥È¤Î¹ç»»¤ÏÉÔ²Ä¡Ë
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³ä°ú¸å¤Î¶â³Û¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¿¤Á¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÈóÇäÉÊ¤ä¸ÂÄêÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡È¥ì¥´(R) ¥µ¥ó¥¿¥Ï¥Ã¥È¡É¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥²¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ó¥Ã¥°¡¦¥·¥ç¥Ã¥×Â¾
¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§
¡¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó 2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹ 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ï¥Ã¥È¡Ê»Ò¤É¤â¡§1,800±ß¡¿Âç¿Í¡§2,000±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡ª
¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥²¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§³Æ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à
¢¨¥»¥Ã¥È·ô¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢¨¥»¥Ã¥È·ô¤ÏÁ´¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¶¦ÄÌ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤Ï¤´ÍøÍÑÉÔ²Ä
¢¨¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¢¤ê¡¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÀß¥Æ¥ó¥È¤Ç¤â¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
Á´¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¶¦ÄÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È·ô¡Ê4¥²¡¼¥àÊ¬2,800±ß¡¿7¥²¡¼¥àÊ¬4,800±ß¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
²ÈÂ²¤Ç¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Á12·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¡ª¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ appeared first on Dtimes.