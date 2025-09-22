日清食品が手がける「完全メシ」シリーズに、ついに「どん兵衛」が仲間入りします。その名も「完全メシ 日清のどん兵衛 カレーうどん」。発売日は9月22日で、全国の店頭に並ぶ予定です。

「完全メシ」といえば、栄養バランスとおいしさを両立させたシリーズとして登場以来注目を集めてきました。これまで「カップヌードル」や「U.F.O.」など人気ブランドを“完全メシ化”してきましたが、今回は満を持して「どん兵衛」です。

新商品のカレーうどんは、かつお節の香りと牛のうまみ、さらに玉ねぎの甘みをきかせた“とろっと濃厚”なカレーつゆが特長。麺には新開発のノンフライウェーブうどんを使用し、栄養を練り込みつつも、もっちり食感をしっかりとキープしています。

具材にはニンジン、ネギ、かまぼこが入り、彩りも豊か。最後の一滴まで飲み干したくなる仕上がりだとか。

もちろん栄養面も抜かりなく、「日本人の食事摂取基準（2020年版）」で定められた33種類の栄養素を過不足なく摂れるよう設計されています。

さらに「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」からは「最適化栄養食」としてのお墨付きも取得済み。

忙しい毎日のなかで、手軽に栄養をしっかり取れるのはありがたいもの。仕事や勉強の合間、夜食にもちょうどよく、「おいしいけれど栄養は大丈夫かな？」という心配を和らげてくれる一杯になりそうです。

希望小売価格は税別398円。内容量は112グラム（麺80グラム）で、1ケース6食入りとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092202.html