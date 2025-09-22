ライルズが記していたものは

陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレー決勝で、米国が37秒29で金メダルを獲得した。アンカーを務めたのは男子200メートル金メダルのノア・ライルズ。“アニメオタク”としても知られる男の右手にあった印に、日本ファンから注目が集まった。

優勝し、嬉しそうに星条旗を掲げたライルズ。スタート前には右手を高く掲げたポーズをとったが、手首付近には「×」の印があった。

ライルズも大好きな日本の大人気漫画「ワンピース」で有名な「仲間の印」と同じ。男子200メートルで優勝した時にはなかったが、4人で戦うリレーで確かに記されていた。

X上の日本ファンの間でも話題となり、様々なコメントが書き込まれた。

「ちゃんと仲間の印書かれてたのアツい」

「リレーで仲間の印付けるライルズがマジで最高！」

「やっぱりワンピースは世界共通」

「ワンピース好きとしてはスタート前から大興奮でした」

「ライルズめっちゃ好きになった」

「何やってるのかと思ったら！」

このレースでは、日本の選手4人も選手紹介時に「ワンピース」のルフィのポーズを決めた。1走の小池祐貴がギアセカンド、柳田大輝がギアサード、桐生祥秀がギアフォースバウンドマン、鵜沢飛羽がギアフィフスのニカとワンピースのルフィポーズで繋ぐ。スタジアムを沸かせたが、これにライルズも笑っていた。

金メダルを獲得したレース後、THE ANSWERがライルズに直撃。「ルフィポーズに気づいた？」の問いに「ああ！」と明かし、「みんなで全部のギアをやっていたよね。興奮して飛び跳ねたよ！」と驚きをもらったという。



（THE ANSWER編集部）