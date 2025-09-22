東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会の男子20キロ競歩（20日）で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）がレース中に結婚指輪を落として紛失。大きな話題になったが、一夜明けた21日、拾得された指輪が滞在する宿舎に届けられ、本人のものと確認された。感動の結末にネットでは反響が広がった。

世界陸上最終盤、ネットの話題をさらった“騒動”は大会最終夜、めでたく決着した。

レースから一夜明けた21日、コースで指輪を拾ったという有力な拾得情報がチームに寄せられ、拾得者から宿舎に届けられた。ボンフィムが帰国の途に就く直前に起きた奇跡だった。

チーム広報からTHE ANSWERに、本人に手渡した動画が提供された。ボンフィムは日本人スタッフから折り紙に包まれた指輪を受け取ると、感激した様子で確認。「Yeah！」と実物であることに声を上げ、早速、薬指にはめて熱いキスをした。「アリガトウ」と日本語で感謝した。

ロードで紛失した指輪のドラマチックな帰還劇。世界陸上版「ロード・オブ・ザ・リング」の完結にネットでも感動が広がった。

Xには「ボンフィムさん指輪見つかってよかったね」「凄え、見つかったんだwwwwww 無事に戻ってきてよかった」「指輪がちゃんと見つかって本人に届けられたのスゴすぎる…。本人の帰国のタイムリミットに間に合ったのもすごい…」「これが世界に誇れる日本よ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）