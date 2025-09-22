「ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話」2巻が本日発売！ お姉さんとの日常は公園の外へ単行本限定で「お姉さんのまとう嘘」を特集
【「ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話」2巻】 9月22日 発売 価格：792円
SNSトレンド入りで話題沸騰。嘘のある日常はついに、公園の外へ――。
お姉さんのガイド付き動物園。
KADOKAWAは、マンガ「ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話」の2巻を9月22日に発売する。価格は792円。
本作はSNSでトレンド入りした異色のASMR音声作品をマンガ化したもの。“カスの嘘”ばかり話す不思議なお姉さんとの日常が描かれている。
2巻では舞台が公園の外にも広がり、お姉さんのガイド付き動物園や嘘の街ブラ散歩などが繰り広げられる。
また単行本限定で「お姉さんのまとう嘘」を特集。カバーを外すと描き下ろしの嘘イラストが掲載されており、1巻に引き続き「事実のコーナー」も収録されている。
【「ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話」2巻あらすじ】
『ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる話』2巻(9/22発売)のおしらせです！
単行本では1巻に続き「事実のコーナー」、1話からこれまでのお話の中でお姉さんが身にまとっていた「嘘」の特集も！
書店限定の特典や有償特典については下記の告知画像からどうぞ！ pic.twitter.com/ADn7QgOVmE
公園のベンチでただ話す二人、だったけど。
嘘の街ブラ散歩。
お姉さんが友達を連れてきた日。
少し特別な日常が、広がっていく。