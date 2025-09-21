俳優の妻夫木聡（44）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。プライベートでの交流が意外とある女優を明かす場面があった。

この日は映画「宝島」で共演した女優の広瀬すず、監督の大友啓史氏とともに出演。大友監督が「俳優・妻夫木聡の人気は分厚いね。だから、映画俳優なんだね。みんなが妻夫木くんの映画を楽しみにしている」と指摘。これに広瀬も「同業者の役者さんもそんな感じしませんか？我々世代も“妻夫木さんが”っていう方が多いし、妻夫木さんの世代の方は“ブッキーが”“ブッキーが”って話を凄い聞くから。なんか、がっつりお仕事をすることっていうことが今までなくて、でもずっと知っているみたいな。だから聞きすぎてて、勝手に凄い会ってるような気に」と苦笑した。

これに、妻夫木も「俺もなんかそんな感じ」と同調。これまで“ガッツリ”の芝居はなかったといい、「同じ作品には出てるけど、言うほど芝居をやってない」とした。

広瀬も「CM1回、あと映画は本数で言ったら3本なんですけど、ワンシーンとかと一切お会いしてないとか」と続けると、妻夫木は「でも結構ご飯一緒に食べたりしてる」と交流を明かした。

広瀬も「そうなんです」と笑顔。妻夫木は「だって1回さ、李（相日）さんと3人か何かでご飯食べて、1週間後ぐらいに“すずちゃんとご飯行くんだけど行かない？”って。ちょっとこの間までの大友さんと俺みたいな、週末婚状態になっちゃった」と笑った。