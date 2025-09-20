¢þ¢þ¤Ç¤â¤¦¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¡ª¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤¦¤É¤ó¤Ë»È¤¨¤ëÄ¶ÊØÍø¥Æ¥¯
¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌÍÎà¤ò¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤3¤Ä¤Î¥ï¥¶¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢§ÎÁÍý¤Ë»È¤¦¥¢¥ì¤¬Âç³èÌö¡ª
ÌÍ¤ò¤æ¤Ç¤ë¤È¤¡¢¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¬¥¹¥ì¥ó¥¸¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸åÊÒ¤Å¤±¤¬ÌÌÅÝ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÎÁÍýºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºÚÈ¤¤¬Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¤É¤ó¤ÊÌÍÎà¤Ç¤âOK¡ª
º£²ó»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥×¡¼¥ó¡£Æé¤ËÆþ¤ëÂç¤¤µ¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿á¤¤³¤Ü¤ìÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
¢§¶Ã¤«¤ì¤ëÊýË¡
¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢ÌÍÎà¤ò¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿¼¤¤Æé¤¬¥Þ¥¹¥È¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢»î¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤æ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤ë¡¢Â©¤ò¿á¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤¬½õ¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¼¤Ò¤È¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(TEXT:¿¹ÃÒ»Ò)