¡Ú¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥ì¥·¥Ô¡Û»ÔÈÎ¤Î¥Ï¥à¤À¤«¤é¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç»Ý¤¤¡ª ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¥Áー¥º¥Ï¥à¥«¥Ä¡×
¡ü»ÔÈÎ¤ÎÇö¤¤¥Ï¥à¤È¥¹¥é¥¤¥¹¥Áー¥º¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥Áー¥º¥Ï¥à¥«¥Ä¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Óー¥ë¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£
¡¡º£¾¬¤Î¤ª¶¡¤Ï¡Ö¥Áー¥º¥Ï¥à¥«¥Ä¡×¡£¥Ï¥à¤È¥Áー¥º¤Î²«¶âÈæÎ¨¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¤È¤í¤ê¡£»ÔÈÎ¤Î¥Ï¥à¤È¥¹¥é¥¤¥¹¥Áー¥º¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤°ìÉÊ¤Ë¡£Ê¬¸ü¤¤¥Ï¥à¤è¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ·Ú¤ä¤«¡£¤ª¼ò¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¥Áー¥º¥Ï¥à¥«¥Ä¡×¤Îºî¤êÊý
¡ýºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥Ï¥à¡Ä¡Ä12Ëç
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹¥Áー¥º¡Ä¡Ä2Ëç
A
¡¦ÍÏ¤Íñ¡Ä¡Ä1/2¸ÄÊ¬
¡¦¾®ÇþÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¡¦¿å¡ÄÂç¤µ¤¸11/2
¡¦¾®ÇþÊ´¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥Ñ¥óÊ´¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦Ìý¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ýºî¤êÊý
1¡¥¥¹¥é¥¤¥¹¥Áー¥º¤Ï½½»ú¤Ë4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥A¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡ãpoint!¡ä¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËË¢¤À¤Æ´ï¤ò»È¤¦¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
3¡¥¥Ï¥à¤ò3Ëç1ÁÈ¤ß¤Ë¤·¡¢´Ö¤Ë1¤Î¥Áー¥º¤ò°ìËç¤º¤Ä¶´¤à¡£Æ±ÍÍ¤Ë3¤Äºî¤ë¡£
¡ãpoint!¡ä¥Ï¥à¤Î±ï¤Ë2¤òÅÉ¤Ã¤Æ¸ÒÉÕ¤±¤¹¤ë¤ÈÍÈ¤²¤¿¤È¤¤Ë¥Áー¥º¤¬´Ö¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤ë¡£
4¡¥3¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤·¡¢2¤òÍí¤á¤ë¡£
¡ãpoint!¡äºÚÈ¤¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È¼ê¤¬±ø¤ì¤º°áÉÕ¤±¤·¤ä¤¹¤¤¡£
5¡¥¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥óÊ´¤òÆþ¤ì¡¢3¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤Ö¤·¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÎÏ¤Ç¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤ë¡£
¡ãpoint!¡ä»Å¾å¤²¤Ë²¡¤¨¤Æ¥Ñ¥óÊ´¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£
6¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë1.5cm¿¼¤µ¤ÎÌý¤òÆþ¤ì¤Æ180ÅÙ¤ËÇ®¤·¡¢5¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç1Ê¬¤º¤ÄÍÈ¤²¤ë¡£
¡ãpoint!¡ä¥Áー¥º¤¬ÍÏ¤±½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢2Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£
¡¡¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡ÄËüÇ½¤Ê°ìÉÊ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÎÁÍý²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Åìµþ¥½¥í¤´¤Ï¤ó¡£
¥Õー¥É¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¦¥¦¥¨¥Ã¥Æ¥£¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¤Ï¤·¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó 2¿Í¤Ë¤è¤ë¥Õー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤Ï¤ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤ªÎÁÍý¡×¤òËè½µ¶âÍËÆü18»þYouTube¤Ë¤ÆÆ°²èÇÛ¿®Ãæ¡ª
