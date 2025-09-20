アリゲーターもサケも激しく闘い、クワガタムシは他のオスの巨大な大顎で傷を負わされる…メスをめぐるオスの闘争「性淘汰」とは？ 知の巨人・ダーウィンが教える
ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。
長谷川眞理子氏（人類学者）「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。
オス同士の争い
ダーウィンは性淘汰について以下のように述べている。
それでは、私が「性淘汰」と呼ぶこの現象について、簡単に述べておこう。
性淘汰は、生存闘争ではなく、メスをめぐるオスの闘争によって起きる。そして敗者は、自分が死ぬわけではないが、子孫を少ししか残せないか、あるいはまったく残せなくなる。
したがって、性淘汰は、自然淘汰ほど厳しいものではない。一般的には、もっとも強いオスが、その生息地にもっとも適したオスであり、もっとも多くの子孫を残す。とはいえ、多くの場合、総合的に見て強いオスが勝者になるわけではない。オス特有の武器があるかどうかが勝敗を決するのである。角のない雄ジカや蹴爪のない雄鶏が、子孫を残せる可能性は低いのである。（中略）
自然の階段のどれくらい下まで、この闘いの法則が成り立つのか、私には分からない。アリゲーターのオスは（中略）、メスをめぐって闘ったり唸ったりグルグル回ったりすると書かれている。
サケのオスの闘いは一日中続くし、クワガタムシのオスはしばしば他のオスの巨大な大顎によって傷を負わされる。このような闘いがもっとも激しいのは、一夫多妻性のオス同士だろう。（中略）
また、性淘汰により、特別な防御手段が与えられていることもある。ライオンのオスのたてがみや、イノシシのオスの肩のこぶや、サケのオスの曲がった顎などだ。闘いに勝つためには、剣や槍と同じくらい盾も重要だからだろう。
鳥類のオス同士の争いは、たいていもっと穏やかである。このテーマを調べた人はみな、多くの種においてもっとも激しいオス同士の争いは、メスを引き付けるために囀（さえず）ることだと考えている。
ギアナのイソヒヨドリ、あるいはフウチョウなどは、オスたちが一ヶ所に集まって、次々に派手な羽を見せつけながら、奇妙なダンスをする。メスたちは、それを周りで見物して、最後にもっとも魅力的なオスを選ぶのである。（中略）サー・R・ヘロンは、クジャクの中でまだら色をした一羽のオスが、飛び抜けてメスを引き付けたことを述べている。（中略）
このように、どんな動物であっても、オスとメスで一般的な習性が同じであるにもかかわらず、体の形や色や飾りが異なる場合、その違いは性淘汰によるものだと私は信じている。
つまり、武器や防御や魅力の点で他のオスより少しでも優っているオスは、それらの利点を子孫のオスに伝える。そういうことが、何世代にもわたって続いたのである。
とはいえ、私は、性による違いをすべて性淘汰のせいにするつもりはない。なぜなら、家畜において、闘いにもメスを引き付けることにも役に立ちそうもない奇妙な特徴が、オスにだけ見られることがあるからだ。（中略）似たような例は、自然界でも見られる。
たとえば、シチメンチョウの胸にある房毛だ。こんなものは役に立ちそうもないし、飾りにもなりそうにない。こんなものが飼育下で生じたら、奇形と呼ばれてしまうだろう。（『種の起源』87-90頁）
もしも自然淘汰が、周囲の環境や生物に対してだけ働くのであれば、同種のオスとメスは同じような外見をしているはずだ。しかし、オスとメスで著しく異なる外見をしている種もある。
このようなオスとメスの違いは、通常の自然淘汰とは異なるメカニズムが引き起こしているに違いないとダーウィンは考えた。
そして、それを性淘汰と名づけたのである。
（本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです）