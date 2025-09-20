ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。

長谷川眞理子氏（人類学者）「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏（『理不尽な進化』著者）「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏（俳優）「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。

オス同士の争い

ダーウィンは性淘汰について以下のように述べている。

もしも自然淘汰が、周囲の環境や生物に対してだけ働くのであれば、同種のオスとメスは同じような外見をしているはずだ。しかし、オスとメスで著しく異なる外見をしている種もある。

このようなオスとメスの違いは、通常の自然淘汰とは異なるメカニズムが引き起こしているに違いないとダーウィンは考えた。

そして、それを性淘汰と名づけたのである。

（本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を抜粋、編集したものです）