¥Á¡¼¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ÎSlack¤¬Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·3000Ëü±ß¶á¤¤ÃÍ¾å¤²¤òÆÍÁ³ÄÌ¹ð¤·ÂçÁû¤®¤Ë¡¢Í±Í½´ü´Ö¤â¤ï¤º¤«5Æü´Ö¤È°Û¾ï¤ËÃ»´ü´Ö
¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡ÖSlack¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊSlack¤¬¡Öº£½µÃæ¤Ë5Ëü¥É¥ë(Ìó740Ëü±ß)¤ÎÄÉ²Ã»ÙÊ§¤¤¡¢°Ê¸å¤ÏÇ¯³Û20Ëü¥É¥ë(Ìó2900Ëü±ß)¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Slack¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÍúÎò¤òºï½ü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¼Ç÷Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥Ï¥É¡¦¥«¥é¥à»á¤¬Êó¹ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢Slack¤ÎCEO¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://skyfall.dev/posts/slack
¥«¥é¥à»á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¶µ°é¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖHack Club¡×¤È¤¤¤¦Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Hack Club¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ11Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆSlack¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Slack¤Ï2022Ç¯7·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè½é¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¥é¥à»á¤Ï¡ÖSlack¤¬ÌµÎÁ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¸þ¤±¥×¥é¥ó¤òÅ±ÇÑ¤·¡¢Ç¯´Ö5000¥É¥ë(Ìó74Ëü±ß)¤Î¥×¥é¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ç¤¤¿ºÝ¤â¡¢´î¤ó¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÅÅö¤ÊÎÁ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2025Ç¯9·î16Æü¤ËHack Club¤ÏSlack¤«¤é¡Öº£½µ5Ëü¥É¥ë¡¢Ç¯´Ö20Ëü¥É¥ë¤ÎÄÉ²Ã»ÙÊ§¤¤¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Slack¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÍúÎò¤òºï½ü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³Ìó740Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤é¤ì¡¢Ç¯³Û¤â3000Ëü±ß¶á¤¯Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êÌäÂê¤Ê¤Î¤ÏÍ±Í½´ü´Ö¤¬¡Öº£½µÃæ¡×¤È¤ï¤º¤«¿ôÆü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ä¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÇÃÍ¾å¤²¤Î¹ðÃÎ¤Ï¼Â»Ü¤Î¿ô¥«·îÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥é¥à»á¤Ï¡Ö»ä¸«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ï6¥ö·î¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤¬ºÇÄã¸Â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í±Í½´ü´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¡¢½¾Íè»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Slack¤Î´«¹ð¤Ï¡Öº£½µÃæ¡×¤ÈÍ±Í½´ü´Ö¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥«¥é¥à»á¤ª¤è¤Ó¿ô½½¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ä¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢Ä¹Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î°Ü¹Ô¤ËÂç¹²¤Æ¤ÇËÛÁö¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¥à»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¶¯À©Åª¤Ê°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£»þ²ÁÁí³Û¿ôÃû±ß¤Î´ë¶È¤¬¡¢10Âå¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ë¡¢1½µ´ÖÂ¤é¤º¤Çµð³Û¤Î»ñ¶â¤òµò½Ð¤¹¤ë¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶¯°ú¤Ê¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Á´¤¯ÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î½êÍ¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ±ÍÍ¤Î°Ü¹Ô¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Hack Club¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢Slack¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿5Æü¤À¤È¡¢Hack Club¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Î²¿Àé¿Í¤â¤Î10Âå¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ®²Ì¤¬ÉÔÉ¬Í×¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤Çµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Slack¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢Ë¡³°¤ÊÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÀ®²Ì¤ò±Êµ×¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°Ü¹Ô¤Ë¤ÏÂÅÅö¤Ê»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤ÈSlack¤Ø¤ÎÈóÆñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Slack¤ÎºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô(CPO)¤ÈÌ¾¾è¤ë¥í¥Ö»á¤¬È¿±þ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£½¤ÀµÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Öº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀÁµá¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÈ÷¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¼«¿È¤È¸ÜµÒ´ðÈ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ºÆ¤Ó´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È½½Ê¬¤ÊÍ±Í½´ü´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀÁµá¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥»¥¹¤òÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢ÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Slack¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼»á¤âHacker News¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î·ï¤òÇÄ°®¤·¼¡Âè¡¢½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¡¢Hack Club¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¸þ¤±²Á³Ê¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Slack¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀÁµá¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸«Íî¤È¤·¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Hack Club¤ò°ÊÁ°¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¸þ¤±²Á³Ê¤ËÌá¤·¡¢Èà¤é¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬´°Á´¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾ÀÜ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏHack Club¤¬¼ã¼Ô¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»É·ã¤·¶µ°é¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿·üÇ°¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÁµá¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦Å¬ÀÚ¤ÊÍ±Í½´ü´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂê¤Î½¤Àµ¤È¼Õºá¤ò´Þ¤á¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
We made a mistake. This was the result of an oversight in our billing process, and we are returning Hack Club to its previous nonprofit pricing while we work with them directly to ensure their workspace remains fully accessible. We value the work Hack Club does to inspire and¡Ä— Slack (@SlackHQ) September 18, 2025
¥Ö¥í¥°¤ÇÌäÂê¤òÊó¹ð¤·¤¿¥«¥é¥à»á¤Î¸µ¤Ë¤â¡¢Slack¤ÎCEO¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢»öÂÖ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë»Ý¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥à»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤ò¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¿´²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢³°Éô¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ç¡¼¥¿°ÑÂ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤Î½êÍ¸¢¤Î³ÎÊÝ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Hack Club¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¸å¤â¡¢Slack¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤òÁ÷¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢Slack¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Äó¶¡¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÀÁµá³Û¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë¤³¤ì¤Ç°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Ä¤Ã¤¿¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¹â¤¤¼ý±×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤Ï·êËä¤á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Hack Club¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÊÌ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿µ»½Ñ¶µ°é¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Slack¤Î¿êÂà¤òÃ²¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£