「9割が知らない。口臭の原因は口以外にも」と題した最新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、近年多くの人が悩む“口臭問題”について独自の視点を語った。片岡氏は冒頭、「なんか最近口が臭い気がする、そういう風に悩んでいる方は、ぜひこの動画をこっそり見て保存しておいてください」と視聴者に語りかける。

動画内で片岡氏は、口臭に悩む人の中には「最近胃がもたれるなとか、食事がいつもよりも食べられなくなってきた」という自覚がある場合、原因は口ではなく「もしかしたら口臭の原因は胃が弱っているせいかもしれません」と指摘。さらに、外食や辛いもの、コーヒー、味の濃いものなど、刺激物の摂取やストレスの増加にも注意を呼びかけた。

対策として、「香辛料であれば少し減らしてあげる。コーヒーを飲む時であればインスタントコーヒーや缶コーヒーはやめて、ドリップしたものに蜂蜜を入れてあげるっていうのも効果的です」と具体的なアドバイスを提案。また、ストレスについても「紙に自分が何が嫌だったのか、どんなことを考えていたのか書いてみるのもおすすめ」と独自のストレスマネジメント法を紹介した。

片岡氏は「胃は私たちの感情を司る臓器と言われるぐらい、実は感情と食べ物、両方から作用されるんですね」と解説し、改めて“胃”の重要性を強調。「口臭が気になるけどちょっと胃も気になるっていう方は、まずは胃のケアから始めてみてはいかがでしょうか」と締めくくり、口臭に悩む人々に向けて新しい解決策を提案した。

YouTubeの動画内容

02:03

歯磨き習慣の落とし穴と正しい磨き方
03:21

水分補給と口臭ケアの生活術
05:11

病気が原因かも？治らない口臭の対処法

