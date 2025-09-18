『地獄先生ぬ〜べ〜』第十三話 人面疽に侵食されるぬ〜べ〜
2025年7月2日よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送開始の『地獄先生ぬ〜べ〜』。第十三話のあらすじと場面写真が公開された。また、作中に登場する、人面疽役は間宮康弘が演じる。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが新アニメ化決定。鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと ”ぬ〜べ〜” が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る学園ヒーローアクション作品だ。
9月24日（水）放送の第十三話のあらすじと場面写真が公開された。
＜第十三話「人面疽」あらすじ＞
突然、学校から姿を消したぬ〜べ〜。雷雨の夜、彼の体には不気味な人面疽が巣食い、ゆっくりと彼の意識を侵食していた。異変を察知した広たちは旧校舎へと足を踏み入れる。しかしそこで目にしたのは、異様な雰囲気を漂わせる、まるで別人のようなぬ〜べ〜の姿だった。
＞＞＞第十三話の場面写真をすべてチェック！（写真9点）
そして、人面疽役は間宮康弘が務める。
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
