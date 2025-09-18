〈塩と酒だけ〉で感動モノのおいしさ…長谷川あかりさんの『豚しゃぶと野菜のお浸し』

料理家・長谷川あかりさん直伝の『豚しゃぶと野菜のおひたし』は、酒と塩のシンプルな味つけにしょうががふわり。だしいらずなのに驚くほど奥深く、自然と笑みがこぼれます。

オリーブオイルととろろ昆布がコクを添えて、しみじみと感動するおいしさです！

『豚しゃぶと野菜のおひたし』のレシピ

材料（2人分）

豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用）……100g

さやいんげん……100g

ミニトマト……6個

〈A〉

しょうがのすりおろし……小さじ1

料理酒……1/2カップ

水……1/2カップ

塩……小さじ1/3

オリーブオイル……大さじ1

とろろ昆布……ひとつかみ

作り方

（1）さやいんげんはへたを切り、長さ5cmの斜め薄切りにする。ミニトマトはへたを取る。

POINT

さやいんげんは、できるだけ長く薄く切ると、味がよくしみ込みます。

（2）鍋に〈A〉を入れ、強めの中火にかける。煮立ったら中火にし、そのまま2分ほど煮立てる。いんげんを加えて30秒煮たら火を止め、耐熱の保存容器に移して粗熱を取る。

POINT

料理酒を多めに入れて、素材に風味をなじませます。豚肉の臭み取りにも。

（3）鍋をさっと洗って湯を沸かし、ミニトマトを入れて30秒ほどゆでて水にとり、皮をむく。同じ湯で豚肉を色が変わる程度にさっとゆで、ざるに上げる。粗熱が取れたらペーパータオルで水けを拭き取る。

（4）（2）の容器に（3）を入れて汁に浸し、冷蔵庫で冷やす。食べるときに器に盛り、オリーブオイルをかけてとろろ昆布をのせる。

素材の力を生かすからこそ、飽きずに何度も作りたくなるひと皿。いつもの食卓に並べるだけで、ほっと心まで満たされます。

（『オレンジページ』2025年8月17日号より）