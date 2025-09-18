〈塩と酒だけ〉で感動モノのおいしさ…長谷川あかりさんの『豚しゃぶと野菜のお浸し』
料理家・長谷川あかりさん直伝の『豚しゃぶと野菜のおひたし』は、酒と塩のシンプルな味つけにしょうががふわり。だしいらずなのに驚くほど奥深く、自然と笑みがこぼれます。
オリーブオイルととろろ昆布がコクを添えて、しみじみと感動するおいしさです！
『豚しゃぶと野菜のおひたし』のレシピ
材料（2人分）
豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用）……100g
さやいんげん……100g
ミニトマト……6個
〈A〉
しょうがのすりおろし……小さじ1
料理酒……1/2カップ
水……1/2カップ
塩……小さじ1/3
オリーブオイル……大さじ1
とろろ昆布……ひとつかみ
作り方
（1）さやいんげんはへたを切り、長さ5cmの斜め薄切りにする。ミニトマトはへたを取る。
POINT
さやいんげんは、できるだけ長く薄く切ると、味がよくしみ込みます。
（2）鍋に〈A〉を入れ、強めの中火にかける。煮立ったら中火にし、そのまま2分ほど煮立てる。いんげんを加えて30秒煮たら火を止め、耐熱の保存容器に移して粗熱を取る。
POINT
料理酒を多めに入れて、素材に風味をなじませます。豚肉の臭み取りにも。
（3）鍋をさっと洗って湯を沸かし、ミニトマトを入れて30秒ほどゆでて水にとり、皮をむく。同じ湯で豚肉を色が変わる程度にさっとゆで、ざるに上げる。粗熱が取れたらペーパータオルで水けを拭き取る。
（4）（2）の容器に（3）を入れて汁に浸し、冷蔵庫で冷やす。食べるときに器に盛り、オリーブオイルをかけてとろろ昆布をのせる。
素材の力を生かすからこそ、飽きずに何度も作りたくなるひと皿。いつもの食卓に並べるだけで、ほっと心まで満たされます。
教えてくれたのは…
長谷川あかりさん
料理家、管理栄養士
理にかなった作りやすいレシピで、日々の暮らしと気持ちを支えてくれるSNSの発信が大人気。小誌連載「あたらしい きほんの料理」でもおなじみ。
