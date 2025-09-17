¹ñ»ºÀø¿å´Ï¡Ö³¤òÊ¡× µÊ¿åÀþ°Ê²¼¤Î¿åÌ©»î¸³½ª¤¨¤ë¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë³¤·³»²ËÅÄ¹¤Îî¹½Ó±ÉÃæ¾¤Ï16Æü¡¢ÂæÏÑ½é¤Î¹ñ»ºÀø¿å´Ï»îºî´Ï¡Ö³¤òÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÇ½²þ½¤¤äµÊ¿åÀþ°Ê²¼¤Î¿åÌ©»î¸³¡¢¿åÃæÁõÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤ò½ª¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï³¤¾å»î¸³¡ÊSAT¡Ë¤Î°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éâ¾å¹Ò¹Ô»î¸³¤Ç°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢Àø¿å¹Ò¹Ô»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
³¤òÊ¤Ï·úÂ¤¤òÃ´¤¦ÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥¤Ë¤è¤ë»î¸³¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7·î3Æü¤Ë3²óÌÜ¤Î³¤¾å»î¸³¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢´¥¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Î¸¡ºº¤ÈÀ°È÷¤ò¼Â»Ü¡£9·î2Æü¤Ë¤ÏÆîÉô¡¦¹âÍº¹Á91¹æÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àø¿å¹Ò¹Ô»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤ä11·î¤Ë³¤·³¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
î¹Ãæ¾¤Ï¡¢»î¸³¤Î°ÂÁ´À¤äÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´ÆÆÄ¤È»ØÆ³¡¢¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡Ë¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀø¿å´ÏÍ½»»¤¬Åö½é¤è¤ê50¡óÅà·ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢³¤¾å»î¸³¸å¤ËÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë³°¸ò¡¦¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Åà·ë¤Î²ò½ü¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÀø¿å¹Ò¹Ô»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿å¿¼Ìó50¥á¡¼¥È¥ë¤Î»î¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¿å¿¼200¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤Ç¤Î»î¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸åÉ¬Í×¤ÊºîÀïÇ½ÎÏÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤é¹ØÆþ¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë1¹æµ¡¤¬´°À®¤·¤¿¿··¿ÀïÆ®µ¡¡ÖF16V¡×¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯70¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶õ·³»ÊÎáÉô·×²è½èÄ¹¤Î¹¾¸µû¬¾¯¾¤Ï¡¢¸½ºßÅý¹ç»î¸³¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¶õ·³¤ÏÊÆ¹ñÂ¦¤ÈÄêÎã²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤Î¿ÊÄ½¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï10·î10Æü¤ÎÃæ²ÚÌ±¹ñ¹ñ·ÄÆü¡Ê¹ñ²È¤ÎÆü¡Ë¤ËÆ±µ¡¤Î°ìÉô¤¬ÂæÏÑ¤Ç°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢²±Â¬¤Ë²á¤®¤º»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
