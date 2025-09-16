2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。

『TGC 北九州 2025』

応募総数約300名！キッズモデルオーディション最終審査を実施

©︎TGC 北九州 2025

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）では、2つのスペシャルコラボレーション企画が進行している。

9月15日（月・祝）には、九州地方（沖縄県含む）および山口県在住の5歳から小学6年生（2025年10月11日時点、身長・性別・国籍不問）を対象に募集した「TGC 北九州 2025 キッズモデルオーディション presented by ドコモ未来フィールド」の最終審査が行われた。

同オーディションには約300名の応募があり、書類審査を通過した32名が最終審査に参加。その中から選ばれた10名のキッズが、夢のランウェイ出演権を獲得した。彼らは『TGC 北九州 2025』当日に人気モデルとともにランウェイに登場する予定である。

イベント概要

【TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年10月11日（土） 開場12:30 開演14:00 終演18:30（予定）

●会場

西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）

●チケット

【入場料（税込）】

指定席S：先行販売、TGC CARD割引：終了、一般販売：14,000円 / お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

指定席A：先行販売、TGC CARD割引：終了、一般販売： 9,000円 / お土産袋・応援グッズ付

※4歳以上はチケットが必要

【先行販売第一弾】、【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年8月30日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA（TEL：092-712-4221） ※月〜金12:00〜16:00

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●モデル

阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、今井暖大、午前0時のプリンセス、小宮璃央、郄松アロハ、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順

●メインアーティスト

DXTEEN、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順

●公式サイト

『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト