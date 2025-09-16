佐藤健が初の二郎系で“野菜マシ、ご飯追加”、菅田将暉「この人終わったな」と思った
俳優の菅田将暉（32歳）が、9月15日に公開された、佐藤健の公式YouTubeチャンネルの動画で、佐藤健が初めて二郎系に行って“野菜マシ、ご飯追加”で注文したのを見て、「この人終わったな」と思ったと語った。
佐藤健の公式YouTubeチャンネルで、Netflix配信ドラマ「グラスハート」に出演している佐藤健、町田啓太、志尊淳という「グラスハート」の男性メンバーと、ドラマの中で重要な役を務める菅田将暉が行った食事会の後編の様子が公開された。
菅田が「健くん、めっちゃ食うよ？」と言うと、町田も「健はヤバい」と同意。菅田は佐藤の見た目は「食えなさそうじゃん？」と言いながら、「現場帰りにラーメン食いに行ったんだ。二郎系。（佐藤が『俺も行く』と言って）初二郎系で『あの、本当、無茶しないでください』『マジで舐めすぎ』だって。『本当、普通のラーメン求めてたらたぶん違いますよ？』と。行ってさ。で、だいたい普通の並でもさ、みんなもう下手したら残すとかじゃない。なのに、『野菜普通にマシてください』って言って。で、プラスご飯を頼んで。俺、『この人終わったな』と思って。『あ、もうこの人終わったわ』って。残せる空気じゃないから。でもペロリだったから。あ、本当に食べれるんだ、この人と思って」と話す。
菅田は「“健七不思議”の1つでしょ。ずっと細いっていうか、本当の大食いの人の食べ方」と語った。
