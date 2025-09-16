蛙亭イワクラ、突然の“ギャル化”にファン騒然「これはやばい」「めっちゃファンキー」
“ギャル芸人”エルフ・荒川が16日までに自身のXを更新。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが“ギャル化”した激変ショットを公開した。
【写真あり】蛙亭・イワクラ、突然の“ギャル化”にファン騒然「これはやばい」「めっちゃファンキー」
荒川は「ぉぃぉぃぉぃぉぃぉぃぉぃぉぃ」と書き出すと、「殿が"世界一かわいい"をまた更新してる いい加減にしといて下さいょ」とつづり、ギャルピースをしながら普段見ることのできない表情やメイクを施したイワクラの姿を公開した。
この投稿には「確かにめっちゃ可愛いかったw」「これはやばい」「いつもと雰囲気ちがってめっちゃファンキー」との反響が寄せられている。
