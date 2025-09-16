本拠地・フィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりの一発で2年連続となる50号到達となるか注目される。

前日14日（同15日）の敵地・ジャイアンツ戦では9回の中前へ落とす一打で連続試合出塁を今季最長タイの19に伸ばした。同2死一、二塁からエドマンの中前適時打で生還し、自己最多を更新する135得点をマークした。6打数1安打で打率.281。チームは10点を挙げて大勝し、地区優勝マジックを「10」とした。

2001、2002年アレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来、史上6人目の2年連続50号到達へ王手をかけている。本塁打王争いでは52発でリーグトップのカイル・シュワーバー（フィリーズ）と3本差となっている。ライバルの目の前でアーチをかけたい。

フィリーズは左腕レンジャー・スアレスが先発する。今季は23試合登板、12勝6敗、防御率2.77。

ドジャースはアンソニー・バンダ投手が先発登板する。この日発表された週間MVPに輝いたムーキー・ベッツ内野手が「2番・遊撃」、4番にフレディ・フリーマン内野手が入った。（Full-Count編集部）