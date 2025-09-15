Aimer、新曲「Little Bouquet / Pastoral」が映画『羅小黒戦記２』＆TVアニメ『羅小黒戦記』のW主題歌に決定

Aimerの新曲「Little Bouquet（読み：リトルブーケ）」が、2025年11月7日より劇場公開となる映画『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）２ ぼくらが望む未来』の日本版主題歌、そして「Pastoral（読み:パストラル）」がTVアニメ『羅小黒戦記』日本語吹替版の主題歌に決定したことが発表された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「可愛いだけじゃないシャオヘイの冒険を、あなたも追いかけてみてください」（Aimer）

『羅小黒戦記』は中国のアニメ監督の木頭及び寒木春華（HMCH）スタジオが制作したアニメ作品。2011年3月17日からWEBアニメシリーズが動画サイトで公開された後、人気が上昇し続け、中国アニメを代表するアニメ作品にまで成長。その後劇場版が制作された作品。そして11月7日より劇場公開となるのがその続編になる。

映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』の本予告では、Aimerが歌う「Little Bouquet」の一部を先駆けて聴く事ができる。

さらに10月より放送が開始される“羅小黒戦記の原点”となるWEBアニメシリーズ、TVアニメ『羅小黒戦記』の日本語吹替版の主題歌として「Pastoral」が決定。Aimerからのコメントも届いている。

「Little Bouquet / Pastoral」は、27枚目シングルとして11月12日にリリースが決定。「Little Bouquet」「Pastoral」2曲のMVを収録したBlu-rayに加え、アニメ「羅小黒戦記」描きおろしイラストを使用した三方背スリーブケース＆ミニポスター付の期間生産限定盤、そして通常盤の2形態でのリリースとなる。

(C)Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Little Bouquet / Pastoral」

■関連リンク

『羅小黒戦記』公式サイト

https://luoxiaohei-movie.com/

Aimer OFFICIAL SITE

https://www.aimer-web.jp/

■『羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来』・TVアニメ『羅小黒戦記』キービジュアル＆ロゴ