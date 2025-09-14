道山ケイ「謝らない子供は“親の対応”がカギ！」特徴・心理・接し方を語る
YouTubeチャンネルで配信された「【謝らない子供】特徴と心理を徹底解説！親ができる対応法」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、近年増加傾向にある「謝らない子供」の特徴や、その心理、親がとるべき具体的な対応策について語った。
道山さんは冒頭、「何か悪いことをしたとき、きちんと謝罪できますか？」と問いかけ、謝らない子供が増えている背景を指摘。「謝られる子にするだけで、やっぱりいろんなトラブルがまず減らせます」と謝罪の重要性を強調した。
子供が謝らない特徴として、「言い訳型」「逆ギレ型」「沈黙型」「棒読み謝罪型」の4タイプを解説。「どれか一つでも当てはまれば“謝らない子供”になり始めているサイン」と警鐘を鳴らした。
また、なぜ子供が謝れないのかについては「恥ずかしさ」「謝りを認めたくない（プライドの高さ）」「謝っても意味がない（親の対応の問題）」という3つの理由を挙げ、「特に“謝っても意味がない”経験を積むと、子供はますます謝らなくなる」と説明。親が子供を叱る際は「人前ではなく一対一で」行うなど、気遣いも重要だと伝えた。
では、親はどのように対応すれば子供が謝れるようになるのか。第一に「子供の気持ちを受け止める」ことを推奨。「何が起きたのか聞き、子供の気持ちや状況を理解してから解決策を一緒に考える。謝罪よりも大切なのは同じ失敗を繰り返さないこと」と述べた。そのうえで、「どうする？何て言うの？」と自然に謝れるよう促すアプローチを勧めている。また、「子供の状況に応じて順番を変えても構わない」とも語った。
こうした対応だけでなく、日常的な親の姿勢も不可欠だという。「日常的に愛情バロメーターを上げて親子関係を良好にしておくことが謝れる子の土台」とし、「親もちゃんと謝る姿を見せることが大切。親が謝れないと子供も謝れない」と、自らの経験も交え語った。
加えて「初めての失敗は叱らない」「わざとや何度も繰り返す時だけしっかり叱る」「いきなり怒鳴るのは絶対NG」など、失敗への向き合い方も注意点として強調。「ちょっとずつお子さんが謝れるようになっていくので、ぜひやって頂ければと思います」と動画を締めくくった。
