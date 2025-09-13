¹áÀî¾ÈÇ·¡ÖÀ²Ã³²ÊóÆ»¡×¤«¤é3Ç¯¡¢Éã¤Î»à¤«¤é2Ç¯¡Ö²ÎÉñ´ì¡×¤È¡Öº«Ãî¡×¤ËÀ¸¤¤ë¤ÈÀÀ¤¦¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈËÜ³ÊÉüµ¢¡É¤ÎÆ»
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê¶åÂåÌÜ»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ë¤¬¡¢µþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î²ÎÉñ´ì¡ØÎ®ÇòÏ²»¸À±¡Ê¤ë¤Ñ¤ó¤µ¤ó¤»¤¤¡Ë¡Ù¤ËÁ¬·Á·ºÉô¡ÊÁ¬·Á·ÙÉô¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Î¡¦¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Ñ¥ó¥Á»á¤¬¸¶ºî¤Î¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¤³¤Î±éÌÜ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¿·ºî²ÎÉñ´ì¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¡¢Âç¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î2Æü¤Ë½é¤Î´ØÀ¾¸ø±é¤¬ÆîºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÉñÂæ¤¬µþÅÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ°Ê¾å¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÀîÃæ¼Ö¤µ¤ó¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±éµ»¤Ï¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¹áÀî¤Î¡¢¶äºÂ¥¯¥é¥Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ø¤Î¡ÈÀ²Ã³²¡É¤ò¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤«¤é3Ç¯Á°¤Î2022Ç¯8·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ëµ¯¤¤¿»öÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¹áÀî¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼¨ÃÌ¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹áÀî¤µ¤ó¤ÎË½µó¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥Þ¤òÁê¼ê¤É¤ê¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÄóÁÊ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¤µ¤ó¤Ï¶âÍË»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼Õºá¡£¤½¤Î¸å¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Ê²ñ¤ò¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£CM¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤â¹ßÈÄ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¹áÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯12·î¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¤ÎÃë¤ÎÉô¡Ö¾äáÄ¡×¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦»ÔÀîÃæ¼Ö¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£ÁûÆ°¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2023Ç¯8·î7Æü¡¢¹áÀî¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÔÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¤¬ºòÇ¯ºÆº§¤·¡¢°ì»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°Á°¤Î¹áÀî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¹áÀî¾ÈÇ·¤Îº«Ãî¤¹¤´¤¤¤¼!¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¡Ø¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¡Ù¤ËÊ±¤·¡¢º«Ãî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ë»Ñ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹áÀî¤Ï2023Ç¯8·î26Æü¡¢¼«¤é¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¡¢¡ÖARANCIONE¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Çº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¹áÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò²¿¤ËÊû¤²¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï²ÎÉñ´ì¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ïº«Ãî¤ËÊû¤²¤ë¤ÈÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ø²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅÓÃæ¤«¤é°ìÂç·è¿´¤·¿È¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ¼«¤é¤òÅê¤¸¤¿²È¶È¡Ù¤Ç¡¢¡Ø»ä¤Î²¿¤è¤ê¤Î»ÈÌ¿¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º«Ãî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ø¤É¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤âÉÔËþ¤ò¤â¤é¤µ¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¯¼«Ê¬¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò³è¤«¤·Å¬±þ¤µ¤»¡¢ÌÛ¡¹¤È¤½¤ÎÀ¸¤òÎ©ÇÉ¤ËÁ´¤¦¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¡¢¤É¤ì¤À¤±Îå¤Þ¤µ¤ì¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤Â³¤¡¢º«Ãî¤äº«Ãî¤òÄÌ¤·¤¿¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»ä¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò°é¤ß¡¢Îå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëº«Ãî¤¿¤Á¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦»°ÂåÌÜ»ÔÀî±îÇ·½õ¡Ê¤Î¤Á¤ËÆóÂåÌÜ»ÔÀî±î²§¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹áÀî¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¡£Éã¤È¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹áÀî¤ÏÉã¤Ø¤Î»×Êé¤òÊç¤é¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¡È²È¶È¡É¤ò·Ñ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¼«Ãø¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Éã»Ò´Ø·¸¤¬½¤Éü¤·¡¢2011Ç¯9·î¤Ë¹áÀî¤Î¶åÂåÌÜ»ÔÀîÃæ¼Ö¡¢Éã¤ÎÆóÂåÌÜ»ÔÀî±î²§¡¢¤¤¤È¤³¤Î»ÍÂåÌÜ»ÔÀî±îÇ·½õ¤Î¹çÆ±½±Ì¾ÈäÏª²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Éã¤È¤È¤â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯9·î13Æü¤ËÉã¡¦»ÔÀî±î²§¤ÏÉÔÀ°Ì®¤Î¤¿¤á83ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹áÀî¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯7¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë°ÊÍè¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¤Ï¤¿¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î¡ÈËÜ³ÊÉüµ¢¡É¤â¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ÎÉñ´ì¡×¤È¡Öº«Ãî¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£¸å¡¢¹áÀî¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£