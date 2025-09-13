「40までにしたい10のこと」慶司（庄司浩平）の“初告白”に視聴者涙「無自覚？」「ようやく言えたのに」
【モデルプレス＝2025/09/13】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第11話が、12日に放送された。庄司浩平演じる田中慶司の“告白”に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】庄司浩平の膝に乗る風間俊介
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
雀から距離を置かれ、理由を聞けず悩む慶司。週末、大学時代の先輩・佐久間（青木瞭）たちとスカッシュをしているうちに、かつて傷つくことを恐れて恋から逃げたことを思い出す。あの頃と同じ後悔をしたくないと強く思った慶司は雀と向き合うため、進行中だったリストの「デパ地下のケーキ全制覇」をすることを口実に、ケーキを持って雀の家を訪ねた。
慶司は背を向ける雀に向かって「俺、もう後悔したくないんです。初めて先を望める人、好きになれた。だから、もう誰にも壊されたくない」と素直な思いをぶつける。しかし、雀は「俺、お前といると楽しくて。年齢とか立場とか全部忘れて舞い上がってたんだよな」と口にしながら「このままじゃ、お前が作り上げたもの全部俺が壊しちまう。それが嫌なんだよ」「俺はお前みたいに上手く立ち回れないし、乗り越えられない。お前の未来を背負う覚悟なんかないんだよ」と突き放した。
慶司は「覚悟…？覚悟なんて必要ないでしょ！俺は雀さんといられればそれでいいのに！」と涙を浮かべ「なんで…いつもそうやって自分で決めようとするんですか。年上だから？上司だから？リストは？リストどうするんですか、あと少しなのに」と必死に訴える。雀は慶司を真っ直ぐ見つめて「やめるよ」とだけ返し、慶司は涙を堪え「ケーキ食べてください」と言い残して帰って行った。
これまで雀に対する思いをはっきりと言葉にして伝えていなかった慶司。ストレートではなくとも今回慶司の口から「好き」という言葉が飛び出したことに注目が集まり、視聴者からは「好きな人だって告白してる」「無自覚？」「雀さんに『好き』って初めて言った」「お互い大好きだって言い合ってるのに気づいて」「ようやく言えたのに切なすぎる」「こんな切ない告白になるなんて」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】庄司浩平の膝に乗る風間俊介
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
◆慶司（庄司浩平）、雀（風間俊介）に会いに行く
雀から距離を置かれ、理由を聞けず悩む慶司。週末、大学時代の先輩・佐久間（青木瞭）たちとスカッシュをしているうちに、かつて傷つくことを恐れて恋から逃げたことを思い出す。あの頃と同じ後悔をしたくないと強く思った慶司は雀と向き合うため、進行中だったリストの「デパ地下のケーキ全制覇」をすることを口実に、ケーキを持って雀の家を訪ねた。
慶司は背を向ける雀に向かって「俺、もう後悔したくないんです。初めて先を望める人、好きになれた。だから、もう誰にも壊されたくない」と素直な思いをぶつける。しかし、雀は「俺、お前といると楽しくて。年齢とか立場とか全部忘れて舞い上がってたんだよな」と口にしながら「このままじゃ、お前が作り上げたもの全部俺が壊しちまう。それが嫌なんだよ」「俺はお前みたいに上手く立ち回れないし、乗り越えられない。お前の未来を背負う覚悟なんかないんだよ」と突き放した。
慶司は「覚悟…？覚悟なんて必要ないでしょ！俺は雀さんといられればそれでいいのに！」と涙を浮かべ「なんで…いつもそうやって自分で決めようとするんですか。年上だから？上司だから？リストは？リストどうするんですか、あと少しなのに」と必死に訴える。雀は慶司を真っ直ぐ見つめて「やめるよ」とだけ返し、慶司は涙を堪え「ケーキ食べてください」と言い残して帰って行った。
◆「40までにしたい10のこと」慶司（庄司浩平）の“初告白”に反響
これまで雀に対する思いをはっきりと言葉にして伝えていなかった慶司。ストレートではなくとも今回慶司の口から「好き」という言葉が飛び出したことに注目が集まり、視聴者からは「好きな人だって告白してる」「無自覚？」「雀さんに『好き』って初めて言った」「お互い大好きだって言い合ってるのに気づいて」「ようやく言えたのに切なすぎる」「こんな切ない告白になるなんて」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】