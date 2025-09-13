「就職に有利だと思う地方国公立大学」ランキング！ 2位「神戸大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
学生や保護者にとって「就職に強い大学」は大きく関心が向きます。特に地方の国公立大学は、地域に根差した教育と企業との結びつきが強く、都市部とはまた違った魅力を放っています。
All About ニュース編集部は9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、就職に有利だと思う地方国公立大学を紹介します！
※本調査は全国280人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「全国的な知名度も高く、高学歴だと感じるから」（30代女性／兵庫県）、「よく聞くし、頭の良い賢い人が通っているイメージがあります」（40代女性／富山県）、「関西圏での就職実績が高く、企業からの評価も安定しているからです」（50代女性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「横浜国立大学は一流どころの大学として一目置かれている気がします。首都圏への就職にも有利だと思います」（60代男性／新潟県）、「地方といっても大都市横浜にあり、ほとんど東京の大学といっても差し支えないから」（60代男性／宮城県）、「横浜に位置していて都内や神奈川県内にもアクセスしやすく、高偏差値で評価されやすいため」（30代男性／宮崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：神戸大学／68票2位は「神戸大学」でした。関西圏を代表する名門として多彩な学部を擁し、幅広い進路選択を可能にしている点が魅力です。特に経済・経営分野の評価が高く、商都・神戸の地に根差した学びが産業界との強い結びつきを生んでいます。さらに外国語教育や国際交流の機会も豊富で、グローバルな視野を持つ人材を育成する環境が整っています。こうした総合的な実力は、企業からの信頼を集める大きな要因となっています。
1位：横浜国立大学／81票1位は「横浜国立大学」でした。首都圏に位置する利点とともに、実学を重視した教育姿勢で高い評価を得ています。横浜という国際色豊かな都市で学ぶことにより、多様な価値観やビジネスの最前線に触れられる環境が整っているのも特長です。理工系や経済系など幅広い分野で社会に直結する研究や教育が進められており、その成果は就職市場でも大きな強みとなっています。都市型国立大学としての存在感が、学生のキャリア形成に直結しているといえるでしょう。
