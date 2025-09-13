この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「12人産んだ、助産師HISAKOの子育て学校」にて、12人の子を持つベテラン助産師・HISAKOさんが「赤ちゃんの背中スイッチ」について徹底解説。チャンネル登録者数も多い同番組で、HISAKOさんは「これみんな困ってるよね、背中スイッチ」と、おなじみの悩みに切り込んだ。

HISAKOさんによれば、赤ちゃんを抱っこして寝かせた後、そっと床に置くとすぐに泣き出してしまう“背中スイッチ”現象。その大きな理由の一つは「背骨の形」にあるのだという。「大人はS字カーブだけど、赤ちゃんはCの字。この丸い背骨のままなのに、平らな場所に寝ろと言うのは無理がある」と強調。さらには、「平らな所だと横を向かないと落ち着かず、むき癖の原因にも」と、医学的な視点で解説した。

また、抱っこ紐やスリングで赤ちゃんがよく寝るのは「C字の背骨をキープできるだけでなく、ママの胸やお腹と密着することで赤ちゃんが安心している」と語る。「お腹の中の丸い姿勢が落ち着く。手や膝を自分で抱きしめるような格好が心地よい」とし、人間を含む哺乳類に備わる『輸送本能』についても触れた。「縦抱きで胸と胸をくっつけてスクワットをすると、輸送本能が働き、赤ちゃんが突然ピタッと泣き止むことも。ママのダイエットや産後ケアにもなるのでぜひ活用して欲しい」とアドバイスする。

HISAKOさんは「豪快に抱っこしても大丈夫！むしろ立て抱きの練習をどんどんしてほしい」とし、「実際、3人目以降のお子さんは首の座りが早いことも多い。赤ちゃんの扱いに“容量の良さ”があればスクスク元気に育つ」と、母親・父親へのエールも忘れない。

最後に「平らに寝かすだけでなく、輪っかを作ってその中にスポンと赤ちゃんを入れるように横抱きするなど、Cの字を保てる姿勢を意識して」と締めくくった。動画のラストでは「ママ以上に、パパも育児に慣れて抱っこの練習をしてみて！」と明るく呼びかけ、視聴者にエールを送っていた。

YouTubeの動画内容

02:03

赤ちゃんの背骨が「S字カーブ」に変わる過程とむき癖の原因
04:24

赤ちゃんの“輸送本能”と授乳リズムの変化
08:56

パパも怖がらず挑戦! 育児で上達する抱き方のコツ

