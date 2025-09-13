12人産んだ助産師HISAKO、「背中スイッチ」作動の真因を語る！「丸い背骨が眠りのカギ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「12人産んだ、助産師HISAKOの子育て学校」にて、12人の子を持つベテラン助産師・HISAKOさんが「赤ちゃんの背中スイッチ」について徹底解説。チャンネル登録者数も多い同番組で、HISAKOさんは「これみんな困ってるよね、背中スイッチ」と、おなじみの悩みに切り込んだ。
HISAKOさんによれば、赤ちゃんを抱っこして寝かせた後、そっと床に置くとすぐに泣き出してしまう“背中スイッチ”現象。その大きな理由の一つは「背骨の形」にあるのだという。「大人はS字カーブだけど、赤ちゃんはCの字。この丸い背骨のままなのに、平らな場所に寝ろと言うのは無理がある」と強調。さらには、「平らな所だと横を向かないと落ち着かず、むき癖の原因にも」と、医学的な視点で解説した。
また、抱っこ紐やスリングで赤ちゃんがよく寝るのは「C字の背骨をキープできるだけでなく、ママの胸やお腹と密着することで赤ちゃんが安心している」と語る。「お腹の中の丸い姿勢が落ち着く。手や膝を自分で抱きしめるような格好が心地よい」とし、人間を含む哺乳類に備わる『輸送本能』についても触れた。「縦抱きで胸と胸をくっつけてスクワットをすると、輸送本能が働き、赤ちゃんが突然ピタッと泣き止むことも。ママのダイエットや産後ケアにもなるのでぜひ活用して欲しい」とアドバイスする。
HISAKOさんは「豪快に抱っこしても大丈夫！むしろ立て抱きの練習をどんどんしてほしい」とし、「実際、3人目以降のお子さんは首の座りが早いことも多い。赤ちゃんの扱いに“容量の良さ”があればスクスク元気に育つ」と、母親・父親へのエールも忘れない。
最後に「平らに寝かすだけでなく、輪っかを作ってその中にスポンと赤ちゃんを入れるように横抱きするなど、Cの字を保てる姿勢を意識して」と締めくくった。動画のラストでは「ママ以上に、パパも育児に慣れて抱っこの練習をしてみて！」と明るく呼びかけ、視聴者にエールを送っていた。
HISAKOさんによれば、赤ちゃんを抱っこして寝かせた後、そっと床に置くとすぐに泣き出してしまう“背中スイッチ”現象。その大きな理由の一つは「背骨の形」にあるのだという。「大人はS字カーブだけど、赤ちゃんはCの字。この丸い背骨のままなのに、平らな場所に寝ろと言うのは無理がある」と強調。さらには、「平らな所だと横を向かないと落ち着かず、むき癖の原因にも」と、医学的な視点で解説した。
また、抱っこ紐やスリングで赤ちゃんがよく寝るのは「C字の背骨をキープできるだけでなく、ママの胸やお腹と密着することで赤ちゃんが安心している」と語る。「お腹の中の丸い姿勢が落ち着く。手や膝を自分で抱きしめるような格好が心地よい」とし、人間を含む哺乳類に備わる『輸送本能』についても触れた。「縦抱きで胸と胸をくっつけてスクワットをすると、輸送本能が働き、赤ちゃんが突然ピタッと泣き止むことも。ママのダイエットや産後ケアにもなるのでぜひ活用して欲しい」とアドバイスする。
HISAKOさんは「豪快に抱っこしても大丈夫！むしろ立て抱きの練習をどんどんしてほしい」とし、「実際、3人目以降のお子さんは首の座りが早いことも多い。赤ちゃんの扱いに“容量の良さ”があればスクスク元気に育つ」と、母親・父親へのエールも忘れない。
最後に「平らに寝かすだけでなく、輪っかを作ってその中にスポンと赤ちゃんを入れるように横抱きするなど、Cの字を保てる姿勢を意識して」と締めくくった。動画のラストでは「ママ以上に、パパも育児に慣れて抱っこの練習をしてみて！」と明るく呼びかけ、視聴者にエールを送っていた。
YouTubeの動画内容
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO、「男は性の塊じゃない」“4年半セックスレス”体験談に考察
12人産んだ助産師HISAKO「骨盤矯正は“医学用語じゃない”！産後ケアに必要なこととは？」
12人産んだ助産師HISAKO、24,000円超えの大量買い物！「冷蔵庫に入る分だけしか買わない」独自ルールを公開
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人