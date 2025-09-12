渡辺直美、5年前に購入したNYの家にいまだ住めない理由とは？「どんどん延びてって」

9月10日、テレビ東京系『あちこちオードリー』に、渡辺直美が出演。ニューヨークに購入した自宅について話した。

今回番組には、2020年以来5年ぶりに渡辺がゲスト出演し、オードリー（若林正恭・春日俊彰）とさまざまなトークを展開。

この中で、前回出演時は本格的に海外移住する前で、自分にプレッシャーをかけるためにニューヨークに家を買ったと話していたと紹介された。

これを受けて、渡辺は、「ただその時に買った家、まだ住めてないんですよ」「買ったんですけど改装がまだ終わってなくて」「アメリカ人がゆっくり作るタイプなんで。アメリカタイムなんですよ」と明かした。

春日が、「ちょっとプレッシャーかけたほうがいいんじゃないの？」と尋ねると、渡辺は、「ちょこちょこかけてるんですけど、全然。あと少し、あと少しって1年、2年ってどんどん延びてって」と話し、「違うところにまた別に家を借りて」と、現在はその家とは別の場所に住んでいるとも明かしていた。