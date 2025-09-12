ウィリアム皇太子が、ジョージ王子（11）は弟ルイ王子（7）と同様にいたずら好きだが、公の場では「振る舞い方を心得ている」と語った。



【写真】真剣な表情のジョージ王子

キャサリン皇太子妃との間にはシャーロット王女（10）もいるウィリアム皇太子は、9月8日、バークシャー州サニングデールの女性協会（Women's Institute）支部を訪問。末っ子ルイ王子について「やんちゃですか？」と尋ねられると、「彼は個性的なところもありますが、本当にいい子ですよ。兄姉をからかうのが好きなんです」と答えた。さらに「ジョージは人目につかない場所では、まったく違います。彼は振る舞い方を心得ているんです。そこが違いですね。2人は5歳も歳が離れていますから、（ルイが成長するにつれて）その違いが分かると思います」と続けた。



この訪問にはキャサリン皇太子妃も同行し、故エリザベス女王を偲びながら、女性協会の会員たちと共にお茶とケーキを楽しんだ。エリザベス女王は生涯にわたり女性協会の活動に深く関わり、2003年から2022年に逝去するまでサンドリンガム支部の会長を務めていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）