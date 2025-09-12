µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ö¼«Ê¬¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¡×¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëþ¤Á¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç»×¤¤¤òËÂ¤°
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØFRaU¡Ù11·î¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È°ìºý¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡×ÆÃ½¸¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¡£³¤¤äÉ÷¡¢ÂçÃÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ØFRaU¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î»ü¤·¤ß¤ä¼«Á³¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ïÌÌ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢SDGs¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹¬¤»¤òÌÜ»Ø¤¹³µÇ°¡ÖSWGs¡ÊSustainable Well-being Goals¡Ë¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ä¿©ÎÈ¥í¥¹¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¾ï¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¶Àî¤¢¤µ¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¤«¤¬²°¤é¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Î¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢È¯¹Ú¿©¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¢ÊÝ¸î¸¤¡¦Ç¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯À¸¤¤ë¡×ÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
