秋のおでかけを彩る♡サンリオとand STの第6弾コラボアイテム

サンリオ好き必見！アンドエスティが展開する「and ST」から、サンリオキャラクターズとの第6弾コラボアイテムが2025年10月1日（水）より登場します。ハローキティやマイメロディ、クロミなど大人気キャラクターとand STの人気9ブランドがタッグを組み、80型以上の多彩なラインナップに♡秋のおでかけや日常を彩る、心ときめくコレクションをぜひチェックしてみてください♪

GLOBAL WORK×ハローキティ＆シナモロール

WOMENSでは「平成レトロ」をテーマに、懐かしさ漂う【HELLO KITTY】ZIPフーディ（5,991円／FREE）や【HELLO KITTY】キルトポーチ（2,490円／全3種）が登場。

KIDS向けには「ALWAYS TOGETHER」をテーマにした【シナモロール/ハンギョドン】アップリケスウェット（3,490円／100～160cm）や、天使ぬいぐるみチャーム（2,290円／全2種）がラインナップ。

親子で楽しめるデザインです。

フェミニンな足元に♡BIRKENSTOCKのメリージェーン「MANTOVA」新発売

LOWRYS FARM・Heather・repipi armarioのコラボ

LOWRYS FARMでは【HELLO KITTY】トイキーホルダー6（2,490円／全15種）、【HELLO KITTY】キルティングminiBAG（3,490円／全3種）、【マイメロディ】ポーチツキエコBAG（2,990円／全2種）など幅広く展開。

Heatherは「おうちでもおでかけでもいつも一緒♡」がテーマで【マイメロディ】モコモコルームウェア（11,000円／FREE）やスマホチャーム（3,300円）が登場。

repipi armarioは原宿を舞台に「はなまるおばけ」とのコラボで、ワッペンシシュウスウェット（5,489円／S～L）やマスコットチャーム（1,980円／全3種）が展開されます。

Elura・PAIR MANON・tiny tiny・10C REPIPIも参戦

Eluraは「おとなが着たいレトロHello Kitty」をテーマに【HELLO KITTY】Vネックカーディガン（11,000円／FREE）や巾着セット（3,300円／全2種）が登場。

PAIR MANONは兄弟でおそろいにもぴったりな【ハローキティ/ポムポムプリン/ポチャッコ】長袖Tシャツ（2,000円／90～150cm）や、【マイメロディ/クロミ】ガールズフリルスウェット（3,000円／90～150cm）を展開。

tiny tinyは平成レトロ感満載の【HELLO KITTY】ぬいぐるみチャーム（2,990円～3,990円／全3種）を販売。

さらに10C REPIPIからは【マイメロディ/クロミ】プチハイリブトップス（2,490円／120・130cm）や、ドッキングプリーツスカート（3,991円／120・130cm）が登場し、ハロウィン気分を盛り上げます。

and ST限定アイテム＆特別POP UP

and ST限定ではWish coreなハローキティルームウェア（各4,490円／FREE）が発売。

Eluraやtiny tinyでは限定ショッパーや撮影機イベントも実施され、and ST TOKYOでは「Honda×Kuromi」コラボバイク展示や韓国ブランド「BRUNCH BROTHER」とのコラボ雑貨など特別POP UPも開催。

アイテムだけでなくイベントも充実した盛りだくさんの企画です。

サンリオ×and STで叶える秋のおしゃれ♡

今回の第6弾コラボは、and STの9ブランドから80型以上というボリュームで登場。ハローキティやマイメロディ、クロミなど愛されキャラクターが揃い、ファッションから雑貨まで充実のラインナップです。

限定ショッパーやPOP UPイベントなど、スペシャルなコンテンツも見逃せません。お気に入りのキャラと一緒に、この秋のコーディネートをもっと楽しく彩ってみてくださいね♪