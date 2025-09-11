坂口健太郎“三角関係報道”お相手はまさかの永野芽郁！“元カノ女優”との破局直前に「共演NG説」も飛び出した親密ぶり

9月9日、『週刊文春』によって報じられた、俳優・坂口健太郎の年上女性A子さんとの同棲報道。10日には、A子さんとの同棲の一方で、女優・永野芽郁とも“親密な関係”になっており、“三角関係”になっていたことが続報で飛び出し、世間に衝撃が広がっている。

記事によると、坂口は、年上女性A子さんとの同棲生活のなか、3年ほど前から永野と親密になっていたという。永野の所属事務所は、同誌の取材に対し、「過去にお付き合いをしていたことは事実です」としつつ、別の女性とも交際していたことは知らなかったとコメントを寄せた。

「坂口さんと永野さんは、映画『俺物語！！』（2015年）で初共演。その後も共演機会は多く、映画『仮面病棟』（2020年）などで再びタッグを組む機会もありました。インタビューでは、互いを兄妹のような関係性だと語っており、永野さんが坂口さんを『健兄』と呼ぶ場面も。当時の番宣のなかで、永野さんが『昨日怖い夢を見た』と毎朝話しかけるというエピソードも飛び出していて、たしかに距離感の近い2人ではありました」（芸能記者）

永野といえば、俳優・田中圭との不倫疑惑が世間を騒がせたばかり。坂口を中心とした三角関係が驚きを集めるなか、Xでは、永野絡みで思い出された、“元カノ女優”とのエピソードがあった。

《高畑充希が永野芽郁共演NGしてるのそういうことだったんだ…岡田将生で正解だよ》

《高畑充希ちゃんとつきあってる時も永野芽郁が坂口健太郎にベッタベタして充希ちゃん永野芽郁と共演NG出すまで嫌な思いしたのに健太郎は「妹みたいな子」って弁解しといて結局これかい》

《また永野芽郁か、そりゃ高畑充希が共演NGにしてた訳ね、えぐ》

坂口と女優・高畑充希は、2016年に熱愛報道が飛び出しており、約4年にわたり交際していたとみられている。当初はマンション内同棲だったのが半同棲へと変わり、結婚の可能性も高いと報じられてきた2人だったが、2021年には破局報道が伝えられた。

「2020年秋頃には破局していたとみられていますが、直前の2020年5月、高畑さんと永野さんが“共演NG”リスト入りしたと『東スポWEB』が報じています。高畑さんサイドの要望だったそうで、坂口さんと永野さんの親密ぶりに、高畑さんが不安になったことが原因だと伝えられていました。

当時は共演映画『仮面病棟』の宣伝のため、イベントに出席したり、2人でインスタライブをしたりと、坂口さんと永野さんが一緒にいる時間は長かったはずです。その話からほどなくして高畑さんと破局していますから、2人の関係性に、永野さんが多少の影響を与えた可能性も考えられます」（芸能記者）

幸せな同棲報道から一転、坂口の恋愛事情は、泥沼の様相になってきたようだ。