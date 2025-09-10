9月10日、女優の川口春奈（30）がInstagramのストーリーズを更新。投稿の内容が反響を呼んでいる。

川口が投稿したのは鏡の前で撮ったと思われる“自撮り”カット。“ひっつめ髪”スタイルかつ、ほぼ“すっぴん”の状態で、シミや肝斑などを包み隠さず見せている。さらに写真と合わせて、長文で今の心境をこう吐露したのだ。

《思い通りにいかないことも まったく予想していなかった結末も たくさんの理不尽も かと思えば 稀に訪れるご褒美や神様からのギフトや美しい景色や感情 人のあたたかみや冷たさや無機質で淡白で孤独に溢れる気持ちも 逆に愛でしかない瞬間も 全部まるごと受け止めて前に進むしかない まるごと受け止めるのには荷物がデカすぎて味がしすぎるけど ゆっくりと私らしく。 いけるよ、いくよー私は。》

この意味深な投稿に対し、Xではファンから心配の声があがっている。

《川口春奈ちゃんどうしたの？ちょっと心配だけど、なにしろ肌のあれにびっくりしちゃった………》

《川口春奈さん 何かあった？！》

《川口春奈ちゃんどした？なんかあった？》

一体川口の身に何があったのだろうか……。

「川口さんは先日、11月配信開始の柴咲コウさん（44）との共演ドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）が情報解禁となり、大きな話題となるなど、女優としては絶好調です。

いっぽうで自身のYouTube絡みで心配事も。4年前に川口さんが投稿したそばを食べる動画の切り抜きが9月初旬からXで拡散され、《食べ方が汚い》と物議を醸したのです。

それが一部メディアに取り上げられ、“プチ炎上”状態に。川口さんはもともと食事をする動画を数多くアップしており、豪快な食べっぷりが人気だったので、どうしていまさらという感じですが……。

この件が今回の投稿と直接的な関係があるかは不明です。ただ、川口さんは超売れっ子であるがゆえに、これまでも《たくさんの理不尽》を経験してきたと思います。今回はそうした苦悩の一部をSNSで吐き出したくなったのかもしれませんね」（芸能関係者）