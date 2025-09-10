ÅÅÄÌ¤Î¸µ¼Ò°÷¡¦Æ£ºêÎ¤ºÚ¡Ê36¡Ë¡¢¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ì½ï¤Ë²Æ¤·¤è¤¦¡×
¡¡ÅÅÄÌ¤Î¸µ·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¿Í¸ø¼°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é½÷Í¥¡ÉÆ£ºêÎ¤ºÚ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°ì½ï¤Ë²Æ¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ºêÎ¤ºÚ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âCM»£±ÆÃæ¤ä¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢Ï»ËÜÌÚ¤äÀ¾ËãÉÛ¤Î¥Ð¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿DJ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²Æº×¤ê¤Ç¤ÎÍá°á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿Æ£ºê¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤ï¡ª¡ª¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¡ª²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤¬¤Þ¤¿¥¹¥Æ¥¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë³¤¹Ô¤Ã¤¿¤è¡£²ÆËþµÊ¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À°ì½ï¤Ë²Æ¤·¤è¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦Í³Èæ¥¬ÉÍ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë