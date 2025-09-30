この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用系YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」の動画で、YouTuber小林亮平氏が、新制度の新NISAで人気を集める全世界株式（通称：オルカン）の「出口戦略」と取り崩しシミュレーションを解説した。小林氏は、投資信託「eMAXIS Slim全世界株式（オールカントリー）」について「非常に人気が高く、これ1つ選べば良しとも言われる王道銘柄」と紹介し、過去200年間のチャートでは右肩上がりの成長が続いており、短期の変動はあっても長期で見ると資産形成に適してきたと述べた。S&P500が好調な局面でも、オルカンは「世界全体への分散」ができる点が支持されているとし、「時代と共に構成が自動で変化するのも魅力」「未来は誰にも分からない前提に立つと、オルカンへの投資が最適解」と語った。



新NISAは非課税期間が無期限であるため、「できるだけ長く運用を続けていく事が何より大事になる」と強調したうえで、「一度にすべて売却せず、必要になった分だけ都度売りつつ、最終的には老後などで徐々に売却していくのがいい」と述べた。例えば、新NISAの資産が500万円あり、100万円が必要な場合は100万円分だけ売却すればよいとし、得た利益が非課税で受け取れる点を利点に挙げた。楽天証券のiGrowアプリを例に、スマホで完結する売却手続きの手軽さにも触れた。



売却タイミングへの不安については、「新NISA資産を一度にすべて売却せず、都度売却を徹底していれば、時間分散は出来ているのでそこまで心配しなくてOK」と助言した。「分割売却がベター」として、2008年のリーマン・ショックでは回復まで約5年かかった事例を示し、例えば500万円を売却するなら5年間で毎年100万円ずつ売るなど、計画的な取り崩しが精神面の安定にもつながると説明した。



動画では、年齢や積立額に応じた取り崩しシミュレーションも示した。子どもの大学資金では、0歳から月3万円を年利5%で積み立てると18年後に約1,000万円となり、14年目から5年間で毎年50万〜100万円ずつ売却する方法により、暴落時でも対応しやすいと述べた。老後資金では、50歳から月6万円を取り崩しつつ年利5%で運用すると、運用しない場合より資産寿命が延びると説明し、さらに65歳から月16万円を取り崩すケースでは、運用しないと15年で枯渇する一方、運用を続けると93歳まで取り崩しを継続できたという結果を示した。資産が目減りしにくいとされる「年4%程度の売却（4%ルール）」も紹介し、自動で定期売却する「投信定期売却サービス」を選択肢として挙げた。



最後に小林氏は「オルカン投資で急いで儲けようとしない」と呼びかけた。新NISAの無期限非課税の利点を活かし、「できるだけ長く運用を続けていく事」が重要だと述べ、投資信託の平均保有期間が約2〜3年と短い現状に触れつつ、オルカンは「一攫千金を夢見る」のではなく「コツコツ地道に続けて利益を期待する」ものであると繰り返した。最低でも5年間は運用を続け、「将来の老後資金や子供の大学費用向けにじっくり気長に運用！」と締めくくった。